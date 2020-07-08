Жительница Бурятии сняла клип к юбилею Бичурского района

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Жительница села Малый Куналей Олеся Протасова представила клип на песню «Красно солнышко». Композиция посвящена 85-летнему юбилею Бичурского района, а также малой родине, сообщает группа «Бичура-Инфо».- Олеся - талант, умница и большая труженица. Олеся с отличием закончила девять классов и школу искусств с красным аттестатом. Играет на фортепиано. Она победитель разных вокальных конкурсов и олимпиад: районных, республиканских, региональных, интернет (заочных), - рассказала педагог девушки Людмила Уварова.Олеся мечтает стать профессиональным вокальным исполнителем.