«За то, что ходят без масок»: В Бурятии ввели новые штрафы

За нарушение режима повышенной готовности в Бурятии решили оштрафовать



На сессии Народного Хурала приняли поправки в закон Бурятии «Об административных правонарушениях».



Документ устанавливает ответственность «за нарушение требований нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Республики Бурятия в целях совершенствования механизмов защиты здоровья граждан от угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в том числе коронавирусной инфекции (COVID-19)». Проще говоря, речь идёт о штрафах, наложение которых будет действовать во время режима повышенной готовности в республике.



Размер штрафов за нарушение режима на граждан предусматривается в размере от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей; на должностных лиц – от 2,5 тысяч до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – от 12, 5 тысяч рублей до 25 тысяч рублей. За повторные нарушения придётся заплатить больше. Административные штрафы будут уходить в республиканский бюджет.



Новая норма схожа со статьёй 20.6.1 КоАП РФ, но, отметил зампред правительства республики Баир Цыренов, она уточняет меры ответственности. И размеры штрафов меньше.



- Фактически предлагаемая законопроектом норма схожа с федеральными положениями статьи 20.6.1 КоАП РФ, но уточняет меры ответственности именно в рамках режима повышенной готовности. Это позволяет применять её вместо статьи 20.6.1 КоАП РФ, однако если гражданином или юридическим лицом будут нарушены положения федерального законодательства, ответственность наступает по статье 20.6.1. Отмечаем, что размеры административных штрафов по нашему законопроекту меньше, чем в статье 20.6.1 КоАП РФ или по сравнению с другими субъектами. Это также сделано в ходе обсуждения с депутатами на комитетах, в частности на бюджетном комитете. Противоречий со статьёй 20.6.1 КоАП не имеется, поскольку ответственность по предлагаемой статье наступает лишь за те правонарушения, ответственность за совершение которых не предусмотрена положениями КоАП, - объяснил он.



Законопроект вызвал большой спор. Депутат Тумэн Дондоков возмутился принимаемому документу.



- Мы этот вопрос обсуждали на Совете Народного Хурала достаточно бурно, но после этого мы видим, что размеры штрафов немного сократились. И при выступлении представитель правительства говорил о том, что закон выстраданный. Мы с вами готовим закон, выстрадали его только в плане того, чтобы – как наказать наше население за определенные нарушения. Вот, у меня вопрос – о том, чтобы как помочь населению, вот, в этот период, кто-то задумывался или нет? – задал он вопрос.



Дондоков озвучил, что необходимо запустить производство масок на муниципальном и государственном уровне, чтобы средства защиты обходились дешевле населению.



- Сейчас будут штрафовать людей за то, что они ходят без масок, когда ранее маски, вы помните, 50 рублей одна штука, 150, 200 рублей стоила. Как человек может приобретать маски и через два часа менять их? Ну, кто-то об этом задумывался или нет? - сказал Тумэн Дондоков.



Далее он выразил обеспокоенность по поводу школ.



- Мы ездили, и в 14 гимназии, по-моему, увидели, что есть ультрафиолетовый очиститель воздуха, в наших школах это есть или нет? Возможно, надо поговорить с Приборостроительным объединением, может, они готовы выпускать такие приборы для наших школ. Потому что 1 сентября не за горами. Как они будут там учиться? Об этом думают или нет? Или мы только думаем, как наказывать наше население. Поэтому есть предложение все-таки отложить данный вопрос до осенней сессии, - заключил депутат.



Слово взял Вячеслав Покацкий, который заявил, что ситуация с масками нормализовалась, и маски сейчас можно найти за 8 рублей и даже за 4,5 рубля.



- По поводу производства масок сегодня два производства в республике есть, они производят маски. Маски на сегодня на рынке стоят 8 рублей. Если вы посмотрите в Интернете, то там можно их найти и за 4,5 рубля. Теперь по поводу приборов, которые обеззараживают воздух, на Приборостроительном заводе разработана очень хорошая установка, я думаю, в ближайшее время она выйдет в производство, причём она не имеет аналогов. Очень интересная. И в то же время себестоимость этого продукты очень низкая, - ответил он Тумэну Дондокову.



Кроме того, Покацкий выразил своё мнение по поводу мер, вводимых в республике из-за пандемии.



- По поводу того, что мы наказываем население или не наказываем, я бы рекомендовал сходить в инфекционную больницу и посмотреть на людей, которые там болеют, и я думаю, что у вас много бы вопросов сразу отпало – за сколько покупать маску, как себя вести, соблюдать ли определённые нормы. На самом деле это выбор каждого человека, но в то же время, мы сами знаем, что уровень осознанности нашего населения, к сожалению, не очень высокий – скажем мягко. Поэтому я бы попросил отнестись к подобному закону со всей серьёзностью. Должен быть инструмент, который людей все-таки будет призывать к определенному порядку, - резюмировал Вячеслав Покацкий.



Другие депутаты выразили опасения, что, по прогнозу специалистов, осенью может наблюдаться вторая волна коронавируса, и нужно всё-таки принять закон.



В итоге законопроект был принят в двух чтениях.





