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Самолёт-амфибия прибыл в Бурятию

Самолёт-амфибия прибыл в Бурятию
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Самолёт-амфибия уже приступил к тушению пожаров

Самолёт-амфибия БЕ-200 МЧС России прибыл в Бурятию 7 июля. Он уже приступил к ликвидации лесных пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Самолёт задействован в тушении на территории Забайкальского национального парка, где общая площадь, охваченная огнём, на 7 июля составляла 910 га. Накануне БЕ-200 совершил четыре сброса воды на горящий лес.

Всего накануне в Бурятии на контроле находилось 27 природных очагов общей площадью более 7000 Га. Сохраняется сложная лесопожарная обстановка.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 июля в лесах Баргузинского района ввели режим ЧС. Посещение леса запрещено. В районе стоит аномальная жара, какой местные жители не помнят более 30 лет. Бушуют пожары в труднодоступной местности в Забайкальском национальном парке.

О том, как работает самолёт-амфибия, можно узнать на видео, сделанном недавно в Иркутской области:



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