Самолёт-амфибия прибыл в Бурятию

Самолёт-амфибия БЕ-200 МЧС России прибыл в Бурятию 7 июля. Он уже приступил к ликвидации лесных пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Самолёт задействован в тушении на территории Забайкальского национального парка, где общая площадь, охваченная огнём, на 7 июля составляла 910 га. Накануне БЕ-200 совершил четыре сброса воды на горящий лес.
Всего накануне в Бурятии на контроле находилось 27 природных очагов общей площадью более 7000 Га. Сохраняется сложная лесопожарная обстановка.
Как сообщал «Байкал-Daily», 6 июля в лесах Баргузинского района ввели режим ЧС. Посещение леса запрещено. В районе стоит аномальная жара, какой местные жители не помнят более 30 лет. Бушуют пожары в труднодоступной местности в Забайкальском национальном парке.
О том, как работает самолёт-амфибия, можно узнать на видео, сделанном недавно в Иркутской области: