Мастерская, кемпинг, фестиваль: Даши Намдаков раскрыл подробности проекта на малой родине

По словам именитого скульптора, в Укурик будут съезжаться художники со всех уголков света
Знаменитый бурятский скульптор Даши Намдаков рассказал подробности нового проекта по созданию культурного комплекса на своей малой родине – в селе Укурик Хилокского района Забайкалького края. Как сообщал «Байкал-Daily», о проекте стало известно в середине июня. «Когда был молодой, хотелось завоевывать мир, сейчас необходимо подумать о корнях», - поделился тогда мастер.
По его словам, в селе будут созданы творческая скульптурная мастерская и парк скульптур. Это будет первый̆ филиал московского музея и культурной̆ платформы НИМА.
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- Мысль о создании творческой̆ мастерской̆ в Укурике в Забайкалье не нова. Важно отдать малой̆ родине дань благодарности, возрождая местные творческие ремесла и создавая новые произведения искусства. Хочется верить, что с появлением творческой̆ мастерской̆ в селе, где сейчас живет всего 130 человек, появится больше возможностей̆ для самореализации, потечет более активная творческая жизнь, - делится скульптор в Instagram.
В основе проекта лежит идея о создании небольшого eco-friendly пространства, которое будет включать в себя мастерскую и зоны для ремесленных работ, таких как кузня или литейная зона. Даши Намдаков рассказывает, что в мастерских планируется проводить обучение различным ремеслам, включая традиционные народные.
- Одной̆ из главных задач проекта является разработка концепции, позволяющей̆ интегрировать творческое пространство в загородную местность. Важно, ни в коем случае, не затронуть величественную красоту и природу Забайкалья, - отмечает скульптор.
Известно, что над дизайн-проектом мастерской работает московское архитектурное бюро. Там обещают позаботиться о том, чтобы сделать проект максимально экологичным.
По словам скульптора, помимо мастерской̆, для всех приезжающих в этот творческий̆ кемпинг, будет открыт ленд-парк скульптур на природе. Также на открытом воздухе и в уютных мастерских планируется проведение образовательных семинаров, курсов по искусству и творческих воркшопов для взрослых и детей̆.
Кроме того, рассматривается концепция творческого лагеря, но, возможно, это будут курсы по различным направлениям искусства. Еще одной̆, не менее интересной̆ идеей̆ является фестиваль для художников, которые будут съезжаться из разных мест, чтобы представить свое творчество.
- В Укурик смогут приезжать люди со всех уголков света: за приобщением к творчеству и за поистине уникальной̆ и почти нетронутой̆ человеком природой̆. Такая атмосфера словно возвращает телу, разуму и мятежному духу покой и создает ощущение воссоединения со вселенной̆. Будет очень любопытно посмотреть, как преобразится культурная жизнь в Укурике,- заключил Даши Намдаков.
Как сообщал «Байкал-Daily», первым шагом навстречу проекту стало приглашение учителя бурятского языка Агинской средней школы №2 Гоохон Цыренжапову провести летние каникулы в их селе.
- В село Укурик я приехала по приглашению Даши Намдакова с 18 июня. Занимаюсь с детьми. За это время изучили с ними как считать свою родословную, приветствовать и знакомиться. Изучили на бурятском цвета, счёт, они теперь знают, как называются школьные принадлежности, посуда, пища, названия диких и домашних животных, глаголы. Также рассказываю и читаю бурятскую литературу: сказки, легенды, притчи, историю народа, - рассказывала Гоохон Цыренжапова. https://www.baikal-daily.ru/news/16/393731/
Мастерская, кемпинг, фестиваль: Даши Намдаков раскрыл подробности проекта на малой родине
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