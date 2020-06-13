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Даши Намдаков построит мастерскую на своей малой родине

Даши Намдаков построит мастерскую на своей малой родине
Общество,  Фото:минкультуры Забайкальского края
«Когда был молодой, хотелось завоевывать мир, сейчас необходимо подумать о корнях», - поделился Даши Намдаков

Известный российский скульптор, уроженец села Укурик Хилокского района Забайкальского края Даши Намдаков создаст на своей малой родине культурный комплекс. Там художник планирует не только заниматься творческой деятельностью, но и обучать детей искусству резьбы по камню и литью из бронзы, а также реализовывать крупные международные проекты, сообщили в пресс-службе минкультуры Забайкальского края.

Село Укурик – единственное по всей округе бурятское поселение. Здесь проживает около 130 человек. Из-за отсутствия рабочих мест многие уезжают. Оставшиеся разводят хозяйство и занимаются ремеслом. По словам Даши Намдакова, открытие мастерской и создание на её базе культурного центра даст селу новую жизнь.

- Когда был молодой, хотелось завоевывать мир. Сейчас необходимо подумать о корнях, помочь своей малой родине, - считает он.

По задумке скульптора, мастерская будет располагаться на берегу реки Хилок в нескольких километрах от села. В ближайшее время московское архитектурное бюро займется разработкой дизайна проекта здания.

- Руководство Забайкальского края приняло решение поддержать идею Даши Бальжановича. Первым этапом в создании культурного комплекса станет возведение модульного здания мастерской. На это будет выделено 10 миллионов рублей – это средства, сэкономленные в результате конкурсных процедур мероприятий плана социального развития центров экономического роста. Если успеем подготовить все необходимые документы, объект появится здесь уже в этом году, - сообщила министр культуры региона Татьяна Цымпилова.

Для комфортной работы и будущих детских образовательных мероприятий, крупных международных фестивалей необходимо создание инфраструктуры – проведение электричества, связи, интернета.

Как сообщал «Байкал-Daily», в городе Кемерово произошёл курьёзный случай – местный музей объявил закупку скульптуры Даши Намдакова «Мать» за 5 миллиардов рублей. Вскоре выяснилось, что произошла техническая ошибка, а на самом деле цена – 5 миллионов.

Даши Намдаков
 
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