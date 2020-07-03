На родине Даши Намдакова стартовал проект по возрождению традиций

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

По его приглашению учитель из Агинского обучает детей бурятскому языку



Название села Укурик Хилокского района Забайкальского края сейчас известно многим благодаря его знаменитому уроженцу Даши Намдакову. Он не только часто приезжает на свою малую родину, но и поддерживает родное село и своих земляков.



Укурик – единственное по всей округе бурятское поселение. Здесь проживает около 130 человек. Большинство жителей живут и работают в других местах, но летний отпуск обязательно проводят на родине и привозят детей на летние каникулы. Школы в Укурике нет, но летом улицы села полны детворы. Как водится, дети общаются на русском языке.



С утратой языка, забываются и народные традиции. Недавно Даши Намдаков выступил с инициативой создания на своей малой родине культурного комплекса. Художник планирует не только заниматься творческой деятельностью, но и обучать детей искусству резьбы по камню и литью из бронзы, а также реализовывать крупные международные проекты.



Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, первым шагом навстречу проекту стало приглашение учителя бурятского языка Агинской средней школы №2 Гоохон Цыренжапову провести летние каникулы в их селе.



- В село Укурик я приехала по приглашению Даши Намдакова с 18 июня, - рассказывает Гоохон Цыренжапова. – Занимаюсь с детьми. За это время изучили с ними как считать свою родословную, приветствовать и знакомиться. Изучили на бурятском цвета, счёт, они теперь знают, как называются школьные принадлежности, посуда, пища, названия диких и домашних животных, глаголы. Также рассказываю и читаю бурятскую литературу: сказки, легенды, притчи, историю народа.



- Наш учитель не только занимается языковой практикой, но и знакомит детей с традиционными народными играми, – отмечает начальник отдела социального развития окружной администрации Роза Балдоржиева. – Недавно провели первый турнир по «Шагай наадан». Местным жителям так понравился турнир, что планируют его сделать ежегодным. Через неделю занятий Гоохон Самбуевна подготовила с детьми концерт, показали его родителям и жителям села, вызвав восторг и исполнителей, и зрителей. Дети и их родители счастливы от возможности провести лето с пользой и удовольствием.

