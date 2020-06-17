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В Улан-Удэ через месяц запретят стоянку около «Приборки»

В Улан-Удэ через месяц запретят стоянку около «Приборки»
Общество,  Фото:Управление по информационной политике
Это объяснили мерой «для обеспечения безопасности дорожного движения»

С 15 июля будет запрещена стоянка транспорта возле «Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения». Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщили в пресс-службе мэрии.

- Стоянка будет запрещена при движении от перекрёстка улиц Хоца Намсараева и Жуковского до въездных ворот на территорию «Улан-Удэнского приборостроительного объединения, - пояснили в комитете по транспорту.

Водителей транспортных средств просят быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения на указанном участке улицы во избежание эвакуации автомобилей на штрафстоянку.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе возле здания правительства республики и мэрии города эвакуировали машины. Как правило, машины здесь стоят в несколько рядов и это мешает сквозному проезду.

дорожная безопасность
 
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