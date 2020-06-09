На площади Советов машины увозят на штрафстоянку
В Улан-Удэ на площади Советов, возле здания правительства республики и мэрии города эвакуируют машины. Фото появилось в паблике ves_ulan_ude.
В описании подписчик поделился, что за день на штрафстоянку увозят уже вторую машину. «Вот они вас и услышали)», - сострил горожанин.
Давно известно, что на дороге возле здания правительства и мэрии часто невозможно проехать из-за припаркованных машин. В начале прошлого года по улице Ленина временно устанавливали шлагбаум, чтобы беспрепятственно проехать могли только машины с идентификаторами, машины скорой помощи и пожарной охраны.
- Порой машины стоят здесь в четыре ряда, невозможно не только припарковаться, даже подъехать к зданиям. Паркуют личные автомобили, оставляя их на несколько часов, часты случаи, когда занимают место для лиц с ограниченными возможностями здоровья, - поясняли в администрации Улан-Удэ.
Однако уже в марте 2019 года шлагбаумы убрали и «VIP-проезд» открыли.
В октябре прошлого года на дороге возле правительства провел рейд «стопхамовец». Он записал видео, на котором подходил к водителям припаркованных посреди дороги машин и просил объясниться. Автомобилисты на просьбу перепарковаться грозили заявлением в полицию и даже били по камере улан-удэнца.
В комментариях под фотографией с эвакуацией машины пользователи Сети пишут: «Счас сфотографируют для галочки, вот мол приняли меры, потом аккуратненько на место поставят как было», «Кому там эти машины мешают, не понимаю, там только работники администрации и по работе с администрацией приезжают. В городе масса других мест, где данная программа более актуальна», «Щас машины обычных гражданских заберут, а правительственные оставят», «Очнулись», «Правильно, закон для всех един».
У здания правительства Бурятии эвакуируют машины
Общество, Фото:
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