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В Нижнеангарске снесут очистные, в которые врезался АН-24

В Нижнеангарске снесут очистные, в которые врезался АН-24
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Такое решение вынес суд

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне 2019 года в аэропорту посёлка Нижнеангарск Северобайкальского района Бурятии самолёт АН-24 совершил аварийную посадку. Воздушное судно при посадке выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы, врезалось в очистные сооружения и загорелось. Всего на борту находились 43 пассажира и 4 члена экипажа. В авиакатастрофе погибли два пилота.

После транспортной прокуратурой была проведена проверка. Выяснилось, в нарушение требований воздушного законодательства, очистные сооружения построили без положительного согласования в Восточно-Сибирском межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта (ВС МТУ) Росавиации.

В связи с чем Байкальской транспортной прокуратурой в Северобайкальский городской суд подано исковое заявление о признании незаконным разрешения администрации Северобайкальского района на ввод в эксплуатацию очистных сооружения и сети наружной канализации до точки сброса в Нижнеангарске, запрете эксплуатации объекта. Также администрацию обязали снести очистные.

Суд рассмотрел иск и удовлетворил его.

Однако ответчик безуспешно пытался обжаловать решение в Верховном суде республики, где по результатам рассмотрения решение Северобайкальского городского суда признано законным, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В июле 2019 года причиной авиакатастрофы назвали отказ левого двигателя.

В декабре прошлого года экипажу вручили государственные и ведомственные награды. Бортпроводник Елена Лапуцкая и второй пилот Сергей Сазонов награждены медалями Нестерова. Владимир Коломин и Олег Барданов посмертно награждены Орденом Мужества. Награды были вручены сыновьям погибших сотрудников экипажа.

Все члены экипажа также награждены нагрудными знаками отличия «Отличник воздушного транспорта», сообщили в авиакомпании «Ангара».



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