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Стала известна причина крушения самолёта Ан-24 в Бурятии

Стала известна причина крушения самолёта Ан-24 в Бурятии
Общество, 
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал промежуточный отчёт о крушении самолёта в Нижнеангарске

Причиной крушения самолёта Ан-24 в Бурятии стал отказ левого двигателя. Об этом говорится в промежуточном отчёте Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который опубликовали 30 июля. 

Как сообщал «Байкал-Daily», 27 июня в Северо-Байкальском районе в аэропорту Нижнеангарска пассажирский самолёт АН-24 авиакомпании «Ангара» при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, врезался в очистные сооружения и загорелся. Самолёт прилетел в Нижнеангарск из Улан-Удэ. В результате ЧП погибли два человека – пилоты. 

В отчёте МАК говорится, что в 02:11:35 на снижении отказал левый двигатель, экипаж выполнил действия для флюгирования воздушного винта, отключил автопилот и доложил диспетчеру командно-диспетчерского пункта об отказе левого двигателя. 

- После прохода рубежа 64 км с Нижнеангарском произошло колебание и уменьшение давления масла по измерителю крутящего момента левого двигателя. Это было замечено бортмехаником и сфотографировано им на телефон. Далее произошло автоматическое флюгирование левого двигателя. Командир воздушного судна отключил автопилот, - приводятся здесь объяснения второго пилота. 

Активное пилотирование осуществлял пилот-инспектор. Он принял решение о посадке. Пилот-инспектор начал постепенное снижение самолёта, следуя указаниям диспетчера. 

В 02:13 диспетчер объявил на аэродроме сигнал «Тревога». 

В 02:23:49 экипаж доложил о готовности к посадке.

- 366, снижаюсь, к посадке готов, - сообщили на воздушном судне. 

В 02:23:52 диспетчер разрешил экипажу выполнение посадки. 

В 02:23:24 после касания взлётно-посадочной полосы самолётом основными колёсами шасси экипаж доложил о посадке. 
 
- После посадки воздушное судно стало уклоняться вправо, сошло с бетонной взлётно-посадочной полосы, пробежало по грунту, пробило забор ограждения аэродрома, столкнулось со зданием очистных сооружений и остановилось. При столкновении со зданием самолёт загорелся, - сообщается в отчёте МАК. 

Далее бортпроводник эвакуировал пассажиров через багажную дверь. Второй пилот не смог эвакуировать командира воздушного судна и бортмеханика, которые оказались зажатыми в горящей кабине самолёта и находились без движений. Второй пилот покинул самолёт через левый передний аварийный люк. 

Самолёт сгорел в наземном пожаре. 

МАК рекомендовал провести разовую проверку технического состояния и работоспособности тормозных систем согласно регламенту ТО на самолётах типа Ан-24 и Ан-26. Комитет также дал рекомендацию с лётным составом, выполняющим полёты на самолётах типа Ан-24, дополнительно изучить: заход на посадку и посадку с одним отказавшим двигателем и работу тормозов от основной и аварийной систем. 

авиакатастрофа
 
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