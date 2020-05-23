В Бурятии победитель конкурса эскизов медали за борьбу с COVID-19 получит 150 тысяч

К участию в конкурсе приглашаются все желающие
Администрация главы и правительства республики проводит открытый конкурс на лучший эскиз и наименование медали Бурятии за вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией.
Напомним, глава Бурятии Алексей Цыденов предложил учредить государственную награду республики, которой будут награждаться лица, отличившиеся в борьбе с коронавирусом.
Позже отмечалось, что получатели новой награды будут иметь право на звание ветеранов труда. Кроме того, медалью за борьбу с коронавирусом будут награждать не только медиков, но и волонтёров, благотворителей.
- Целью конкурса является выявление лучшего и оригинально выполненного эскиза и наименования медали Республики Бурятия. Она должна подчеркивать общественное признание, значимость вклада организаций, учреждений, предприятий, общественных объединений или граждан, - рассказали о конкурсе на лучший эскиз и наименование медали в пресс-службе правительства региона.
К участию в конкурсе приглашаются все желающие.
Каждый автор может заявить на состязание не более 3 работ. В комиссию необходимо предоставить: заявку на участие в конкурсе с указанием фамилии, имени, отчества, даты и места рождения, места работы или учебы, адреса проживания, контактного телефона, электронной почты и количества представленных работ.
- При изготовлении эскиза необходимо учесть, что награда будет состоять из двух частей: колодки и самой медали диаметром не более 33 мм. При этом колодка должна соединяться с помощью кольца и ушка с медалью. Важно, чтобы награда содержала элементы государственной символики Бурятии. В целях обеспечения равных условий для всех участников конкурса авторы должны представить свои эскизы медали на плотной бумаге формата А4 (21х30 см), в цветном или чёрно-белом изображении, а также на электронных носителях. Эскиз должен быть подготовлен в формате JPEG, PNG, corelDRAW, оптимальный размер файла - от 2 до 5 МБ, - пояснили в пресс-службе правительства.
«Авторы работ должны отправить и пояснительную записку в свободной форме с описанием представленного эскиза медали, её наименования и обоснованием ценностно-смыслового содержания элементов дизайна с указанием материала изготовления, ориентировочной стоимости изделия. Пояснительная записка должна быть объёмом не более 500 печатных знаков. Также необходимо и письменное согласие на обработку персональных данных», - добавили в правительстве республики.
Предложенный автором эскиз медали и её наименования должен строго соответствовать требованиям российского законодательства и не быть зарегистрирован в других конкурсах. Материалы, которые будут предоставлены на конкурс в неполном объёме и без указания необходимых сведений, к участию в конкурсе не допускаются.
Комиссия оценивает эскизы медали и ее наименования по балльной системе (от одного до десяти баллов) по следующим критериям: соответствие содержания эскизного решения и наименования медали тематике конкурса, оригинальность авторского замысла, содержание и качество подачи авторской идеи и экономичность.
Также будет организовано общественное голосование на лучший эскиз и наименование медали на сайте «Гордость Бурятии».
Авторам трёх работ, набравшим наибольшее количество голосов в интернет-голосовании, дополнительно начисляются 30, 20 и 10 баллов соответственно. Конкурсная комиссия признает победителями конкурса участников конкурса, набравших наибольший итоговый балл с учётом результатов состоявшегося интернет-голосования.
Победитель конкурса будет награждён денежной премией в размере 150 тысяч рублей. За второе место предусмотрена премия в размере 100 тысяч рублей, а за третье – 50 тысяч рублей. Материалы должны быть предоставлены не позднее 1 июня, а подведение итогов запланировано до 8 июня.
Свои работы авторам необходимо предоставить в Комитет государственной службы и кадровой политики администрации главы и правительства Бурятии по адресу: г. Улан-Удэ ул. Ленина, дом № 54, кабинет № 233, тел. 8 (3012) 21-28-74, 21-34-09, по электронным адресам: Ergonova.E@govrb.ru, Bakulina.L@govrb.ru, с указанием в качестве темы – «Конкурс на лучший эскиз медали».
Результаты конкурса будут опубликованы на официальном портале правительства республики в разделе «Конкурсы».
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