Жителей Бурятии призывают придумать название и дизайн медали
В Бурятии медиков, работающих в очагах инфекции и инфекционных стационарах, где лечат пациентов с коронавирусом, наградят медалью. Такое поручение правительству республики дал глава Бурятии Алексей Цыденов на очередном совещании оперштаба 11 мая.
Алексей Цыденов поручил проработать вопрос о критериях отбора претендентов и в течение 10 рабочих дней представить порядок представления медработников к данной награде.
Медаль приравнена к государственным наградам. Название медали и её дизайн определят сами жители Бурятии. На сайте «Гордость Бурятии» будет объявлено народное голосование, а разработчики лучших дизайн-решений получат денежные призы.
- Медицинские работники сегодня выполняют колоссальные нагрузки, при этом находясь в зоне высокого риска. Поэтому необходимо, чтобы те, кто задействован в противодействии эпидемии, чувствовали нашу признательность, - отметил Алексей Цыденов.
Сегодня в борьбу с коронавирусной инфекцией вовлечены все звенья системы здравоохранения Бурятии. В столице республики для работы в условиях распространения COVID-19 перепрофилированы крупные медицинские организации. В шести районах Бурятии и городе Северобайкальск созданы межрайонные центры для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, отмечают в оперштабе.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии по состоянию на 11 мая зарегистрировано 659 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19.
Бурятия учредит медаль за борьбу с коронавирусом
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жителей Бурятии призывают придумать название и дизайн медали
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Улан-Удэнского дацана, где прошёл огненный ритуал Жинсриг
Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии
Специалисты напомнили о безопасности возле водоёмов
В дело вмешалась прокуратура
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на сегодня
В Улан-Удэ без существенных осадков
После выхода из колонии мужчина не встал на учёт
Высажено 75 кустов сирени
Стало известно, какие меры предприняли при встрече первой группы вахтовиков из Якутии
Зоопарк нуждается в помощи неравнодушных людей
Общее число заболевших уже более двухсот тысяч
Работы завершатся к концу года
Девушка собиралась продать гаджет, но не успела
В Иркутской области 334 заболевших COVID-19