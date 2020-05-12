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Бурятия учредит медаль за борьбу с коронавирусом

Бурятия учредит медаль за борьбу с коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Жителей Бурятии призывают придумать название и дизайн медали

В Бурятии медиков, работающих в очагах инфекции и инфекционных стационарах, где лечат пациентов с коронавирусом, наградят медалью. Такое поручение правительству республики дал глава Бурятии Алексей Цыденов на очередном совещании оперштаба 11 мая.

Алексей Цыденов поручил проработать вопрос о критериях отбора претендентов и в течение 10 рабочих дней представить порядок представления медработников к данной награде.

Медаль приравнена к государственным наградам. Название медали и её дизайн определят сами жители Бурятии. На сайте «Гордость Бурятии» будет объявлено народное голосование, а разработчики лучших дизайн-решений получат денежные призы.

- Медицинские работники сегодня выполняют колоссальные нагрузки, при этом находясь в зоне высокого риска. Поэтому необходимо, чтобы те, кто задействован в противодействии эпидемии, чувствовали нашу признательность, - отметил Алексей Цыденов.

Сегодня в борьбу с коронавирусной инфекцией вовлечены все звенья системы здравоохранения Бурятии. В столице республики для работы в условиях распространения COVID-19 перепрофилированы крупные медицинские организации. В шести районах Бурятии и городе Северобайкальск созданы межрайонные центры для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией, отмечают в оперштабе.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии по состоянию на 11 мая зарегистрировано 659 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. 
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