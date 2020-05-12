Получатели новой награды будут иметь право на звание ветеранов труда
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера на очередном заседании оперштаба глава Бурятии Алексей Цыденов предложил учредить государственную награду республики, которой будут награждаться лица, отличившиеся в борьбе с коронавирусом. Подробнее о новой награде рассказал зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов
- Статус государственной награды предполагается для того, чтобы люди, ощутили весомость и значимость награды. Награждение этой медалью будет давать право на получение статуса ветерана труда. Сегодня появление такой награды – это веление времени, это оценка вклада, который вносят наши медики в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Более того, этой наградой будут награждаться люди, которые помогают – это волонтёры и благотворители, - прокомментировал Баир Цыренов.
Законопроект о новой награде будет внесён на ближайшей сессии Народного Хурала, которая состоится в июне.
- Уже отличившиеся есть в борьбе с коронавирусом, уже можно награждать медиков, врачей, санитарок, водителей. Их хочется поощрить, - сказал зампред правительства.
При этом работу медиков, лечащих пациентов с COVID-19 Баир Цыренов назвал подвигом.
Название новой медали и её дизайн определят сами жители Бурятии. На сайте «Гордость Бурятии» будет объявлено народное голосование, а разработчики лучших дизайн-решений получат денежные призы.
В Бурятии медалью за борьбу с коронавирусом наградят не только медиков
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пенсионный фонд просит не торопиться с подачей заявлений на новые выплаты в 10 тысяч
Получатели новой награды будут иметь право на звание ветерана труда
За сутки выявлено около 11 тысяч заболевших
Температура воздуха существенно понизится
Прежде работники должны сдать анализы на коронавирус
Также в колонии прошла акция «Бессмертный полк»
Школы Улан-Удэ завершают учебный год досрочно
Сегодня отключили горячую воду ещё в ряде микрорайонах
По данным Яндекса, на улицах Улан-Удэ очень много людей
Врачи оперировали в специальных противочумных костюмах
Предприятия Бурятии могут выгодно купить бесконтактные термометры, маски и антисептики и дезинфицирующие средства
Читинский медицинский центр «БриГ» предлагает средства защиты для предприятий и различных ведомств
Специальной обработке подверглось более 100 тысяч кв.метров
Андрей Курпатов получил известность после ряда авторских передач
Всего выплату к 9 мая получили 5 486 человек
Загадка о трёх сёстрах и одном женихе понравилась пользователям