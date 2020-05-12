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В Бурятии медалью за борьбу с коронавирусом наградят не только медиков

В Бурятии медалью за борьбу с коронавирусом наградят не только медиков
Общество, 
Получатели новой награды будут иметь право на звание ветеранов труда

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера на очередном заседании оперштаба глава Бурятии Алексей Цыденов предложил учредить государственную награду республики, которой будут награждаться лица, отличившиеся в борьбе с коронавирусом. Подробнее о новой награде рассказал зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов

- Статус государственной награды предполагается для того, чтобы люди, ощутили весомость и значимость награды. Награждение этой медалью будет давать право на получение статуса ветерана труда. Сегодня появление такой награды – это веление времени, это оценка вклада, который вносят наши медики в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Более того, этой наградой будут награждаться люди, которые помогают – это волонтёры и благотворители, - прокомментировал Баир Цыренов.

Законопроект о новой награде будет внесён на ближайшей сессии Народного Хурала, которая состоится в июне.

- Уже отличившиеся есть в борьбе с коронавирусом, уже можно награждать медиков, врачей, санитарок, водителей. Их хочется поощрить, - сказал зампред правительства.

При этом работу медиков, лечащих пациентов с COVID-19 Баир Цыренов назвал подвигом.

Название новой медали и её дизайн определят сами жители Бурятии. На сайте «Гордость Бурятии» будет объявлено народное голосование, а разработчики лучших дизайн-решений получат денежные призы.


медаль коронавирус ветераны труда
 
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