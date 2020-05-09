День Победы в Улан-Удэ: Как отпраздновать без парада и гуляний





В Национальном музее на фоне экспозиции «Художники о войне» развернётся музыкально-драматическая программа: артисты прочтут военные стихи, отрывки из дневников, письма с фронта из книги Тимура Дугаржапова «Герои Бурятии» и сборника к юбилею Победы, который подготовил Национальный архив Бурятии. А в Русском драмтеатре будет организован концерт-квартирник, где в камерной обстановке музыканты исполнят известные песни о Великой Отечественной войне. Кроме того, покажут специально снятые для концерта музыкальные видео-иллюстрации с участием известных артистов Бурятии.



В 19.00 - «Минута молчания», а после исполнение песни Давида Тухманова «День Победы». Горожан призывают открыть окна, выйти на балконы и вместе спеть главную песню Победы.



В 19.30 на телеканале «Тивиком» состоится большой праздничный концерт, посвящённый Великой Победе. В нём примут участие лучшие творческие коллективы и солисты Улан-Удэ.





В программе прозвучат уже полюбившиеся зрителям творческие номера концертов прошлых лет, а также специально записанные в этом году и смонтированные в домашнем режиме. Зрители увидят выступления Бадмы-Ханды Аюшеевой, Ирины Шагдуровой, Сергея Плотникова, военного хора, театра «Забава», театров танца «Угол Зрения» и «Байкал Идель», образцового хореографического ансамбля «Серебряный ключик» и других.



В 21.50 пройдёт акция «Фонарики Победы». Все желающие смогут выключить свет и поставить на подоконник горящую свечу или зажечь фонарик в память о тех, кто сражался с фашизмом. Основная цель акции – продемонстрировать единение и благодарность ветеранам за великий подвиг.



Салют на Комсомольском



День Победы без салюта немыслим. Большого фейерверка в центре Улан-Удэ не будет. Но в 22.00 на острове Комсомольский военные устроят артиллерийский салют в честь 75-й годовщины Победы. В небо также будет запущено более 300 фейерверочных зарядов.



6+



Масштабное празднование в честь 75-летия Победы в Бурятии не состоится из-за пандемии коронавируса. От массовых мероприятий отказались, но несколько событий утром без большого скопления народа всё же состоятся.В 9.00 состоится парад муниципального и духового оркестров. Муниципальный концертный духовой оркестр торжественным маршем пройдёт по проспекту Победы. Военный духовой оркестр начнёт шествие с площади Комсомольская, пройдёт по Проспекту 50-летия Октября до Мемориала Победы.В это же время, с 9.00 состоится построение почётных караулов у Мемориала Победы.В 10.30 пройдёт возложение цветов и гирлянды к памятнику Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского.В 10.40 - церемония возложения венков к Мемориалу Победы. В возложении венков примут участие официальные лица правительства Бурятии и администрации Улан-Удэ, а также военнослужащие.Здесь же в 10.55 состоится акция «Знамя Победы», в рамках которой члены регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» развернут Знамя Победы.Традиционный парад заменит авиатехника. Над городом пролетит группа из четырёх истребителей СУ-30СМ. Боевые самолёты пройдут на низкой высоте. Центральной точкой показа станет Мемориал Победы, начало вК слову, днём можно будет увидеть самый первый после окончания Великой Отечественной войны парад на Красной площади. К 75-летию Победы телеканал «Победа» и Российский государственный архив кинофотодокументов оцифровали 1,5 тыс. м кинопленки, отснятые 24 июня 1945 года.Трансляция уникальной записи начнётся по телевидению после обращения президента России.С 11 до 13 часов в Бурятии пройдёт акция «Бессмертный полк - онлайн». Для участия в онлайн-акции необходимо было заполнить анкету, приложив необходимую информацию, а также свою фотографию и портреты героев-участников Великой Отечественной войны. Сделать это можно на сайте Бессмертного полка России или через мини-приложения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Из полученной базы материалов будет формироваться видеоряд для онлайн-шествия «Бессмертного полка».Телевизионная трансляция 9 мая запланирована на телеканалах СТС, Победа, в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте и различных online-платформах, а также на портале Бессмертного полка России.В республике также проходит акция «Гордость Бурятии». На одноименном портале можно также разместить фотографии участников Великой Отечественной Войны.пройдёт телевизионный флешмоб «Песни о войне».по городу проедут «Фронтовые бригады». В улан-удэнские дворы, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, приедут и дадут небольшие концерты артистические бригады муниципальных учреждений культуры.Также спройдёт акция «Парад у дома ветерана» с участием военного оркестра. В это же время в рамках акции «Мы рядом / Бидэ сугтаабди» каждого ветерана поздравят волонтёры.состоится большой онлайн-концерт «Герои Победы», который пройдёт сразу на двух площадках: в зданиях Русского драматического театра и Национального музея Бурятии. Трансляцию концерта можно увидеть на телеканалах Россия - 24 и Ариг Ус, а также на сайте министерства культуры Бурятии. Участники: Национальный музей, артисты Русского драматического театра, Бурятского драматического театра, Театра оперы и балета, РЦНТ, театра «Байкал», театра кукол «Ульгэр».