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В Бурятии задержали Баира Жамбалова

В Бурятии задержали Баира Жамбалова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Напомним, 5 января «Лэнд Крузер Прадо», на котором ездит вице-спикер Народного Хурала, сбил 17-летнюю студентку

Заместитель руководителя Народного Хурала, бывший руководитель бурятского отделения партии «Единая Россия» Баир Жамбалов задержан. Об этом «Байкал-Daily» сообщил источник.

Меру пресечения для него выберет суд.

Напомним, 5 января возле села Батурино «Лэнд Крузер Прадо», на котором ездит вице-спикер Народного Хурала Баир Жамбалов (машина зарегистрирована на его родственника), сбил 17-летнюю студентку. Спустя несколько часов в полицию явился улан-удэнский бизнесмен, приятель Баира Жамбалова Галуст Пилосян. Он заявил, что был за рулём внедорожника, так как они с Жамбаловым решили поменяться в тот день машинами.

Предпринимателю было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия».

- Автомобилем марки «Toyota Land Cruiser Prado», на котором совершён наезд на девочку, фактически владеет известный в республике политический деятель. В связи с этим, следствием на начальном этапе расследования выдвигалась и до настоящего времени проверяется версия о его причастности к преступлению. В отношении политика проводилось психофизиологическое исследование с использованием полиграфа, - рассказывали в конце марта в пресс-службе следственного управления СКР по Бурятии.

Ранее общественница Дора Хамаганова заявляла, что Баир Жамбалов отказался от прохождения проверки на полиграфе.

- Экспертом выявлены у мужчины реакции, свидетельствующие, что он мог находиться за рулем своего автомобиля в момент наезда на пешехода. Поэтому для установления полной картины происшествия следствием по уголовному делу назначена более точная комплексная комиссионная психолого-психиатрическая экспертиза с использованием полиграфа, айтрекера и следственно-оценочного интервью, - отмечали в следственном управлении.

Для проведения экспертизы в Бурятию из Москвы прибыли три эксперта.

- Политик сначала отказался от проведения в отношении него экспертизы, затем передумал и дал письменное согласие на проведение указанной экспертизы. Но сразу после её начала вновь отказался участвовать в экспертизе. Поскольку экспертиза проводится только на добровольной основе, её проведение в отношении политика было прекращено, - сообщали тогда в СУ СК России по Бурятии. 



 


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