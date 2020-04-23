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9 мая в Улан-Удэ военные всё же устроят салют

9 мая в Улан-Удэ военные всё же устроят салют
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В небо выпустят более 300 фейерверочных зарядов

Несмотря на непростую обстановку, связанную с распространением коронавируса, 9 мая в Улан-Удэ военные всё же устроят праздничный салют, посвящённый 75-летию Победы.

Салютные выстрелы произведут военнослужащие внештатного салютного дивизиона совместно с гаубичной батареей воздушно-десантных войск из специальных салютных установок и 120 мм гаубиц Д-30. В небо будет запущено более 300 фейерверочных зарядов.

Первые тренировки пройдут в начале мая в составе двух артиллерийских подразделений от разных воинских частей на одном полигоне.

В ходе тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор будет сделан на достижение синхронности работы расчётов при проведении орудийных залпов и запуску фейерверочных зарядов, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Отметим, военный салют и фейерверк на площади Советов – разные вещи. Салют военные устраивают на острове Комсомольский. Фоторепортаж с одного из прошлогодних Дней Победы можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Москве уже объявили о переносе парада Победы. Его проведут в 2020 году, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется. В Улан-Удэ праздничные мероприятия на 9 мая под вопросом, пока не было официальных объявлений. Зато уже известно, что акция «Бессмертный полк» пройдёт онлайн, на портале «Гордость Бурятии». 
салют День Победы коронавирус
 
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