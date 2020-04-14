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«Бессмертный полк» пройдёт в Бурятии только онлайн

«Бессмертный полк» пройдёт в Бурятии только онлайн
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Шествия «Бессмертного полка» на 9 мая не будет, но запущена онлайн-версия

Организаторы акции «Бессмертный полк» призвали воздержаться от проведения массовых мероприятий 9 мая вне зависимости от ситуации с распространением коронавируса. В связи с этим портал «Гордость Бурятии» запускает онлайн-версию акции «Бессмертный полк».

- Мы не можем пропустить столь значимое для памяти нашего народа событие. Ведь память о своём солдате - это не только и не столько шествие в колонне. Стать частью полка можно и другим способом. Теперь каждый, кто помнит и чтит своего солдата, сражавшегося за Родину, может поделиться его фотографиями довоенного, военного, послевоенного времени и историей о нём. Загруженная информация останется там на века и будет доступна многим тысячам людей. Ваш солдат – это гордость нашей республики, гордость Бурятии! – рассказывают организаторы галереи.

Поделиться материалами жители смогут, разместив статью на сайте «Гордость Бурятии» или отправив письмо на электронную почту prideofburyatia@gmail.com

Инструкция опубликована в официальных аккаунтах проекта в социальных сетях и на сайте «Гордость Бурятии» в разделе «Люди».

Все собранные материалы навсегда останутся на сайте «Гордость Бурятии».

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2019 году в колонны «Бессмертного полка» встали 25 тысяч улан-удэнцев. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке
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