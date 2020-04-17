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В Москве отложили парад Победы, в Улан-Удэ под вопросом

В Москве отложили парад Победы, в Улан-Удэ под вопросом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Путин пообещал, что парад на Красной площади состоится, когда угроза коронавируса отступит

В Москве отложили подготовку к параду Победы из-за эпидемиологической ситуации в стране. Об этом президент Владимир Путин заявил 16 апреля перед совещанием с Советом безопасности. Президент подчеркнул, что парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы и шествие «Бессмертного полка» пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса.

- До праздника Победы, до Дня Победы, уже меньше месяца, сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжёлый выбор: и дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, ещё чрезвычайно высоки. И это не даёт мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям, - заявил Путин.

Президент поручил министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной Площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы.

- Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 Мая мероприятия, сделаем это тепло и торжественно, разумеется, в нынешнем, 2020 году, тем более, что весь этот год объявлен Годом памяти и славы, - сказал президент.

Он заявил, что хочет обратиться к миллионам российских граждан, участвующим в акции «Бессмертный полк».

- Разделяю ваши чувства, потому что сам, не по должности, а по зову сердца иду в одном строю вместе с вами, все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимым шествием, - сказал Путин.

Так как президент поручил органам власти всех уровней перенести подготовку к параду не только на Красной Площади, но и в регионах страны, вероятно, в Бурятии парад будет также отменён.

В Улан-Удэ в день празднования Победы планировалось задействовать около 60 единиц военной техники, в том числе легендарный танк Т-34, который должен был возглавить механизированную колонну. 

Президент отменил и другие массовые мероприятия, касающиеся празднования годовщины Победы – в Бурятии на 2019-2020 год было запланировано 104 таких мероприятия – это различные акции, конкурсы, спартакиады и концерты. 

Фоторепортаж с парада 9 мая 2019 года на площади Советов можно увидеть по ссылке.


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