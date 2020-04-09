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В Забайкалье выпустили клип об «ангелах в белых халатах»

Общество, 
Песню посвятили медикам, борющимся с коронавирусом

Забайкальская краевая филармония имени Лундстрема выступила в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом. Коллектив учреждения подготовил клип на песню «Ангелы в белых халатах». Композицию исполнил солист Максим Среда.

«Ангелы в белых халатах,
Службе своей вы верны.
В светлых больничных палатах
Жизнь нам спасаете вы», - поётся в припеве.

- В это непростое время на передовой работают медики. Они самоотверженно сражаются с вирусом, борются за жизнь и здоровье людей. Мы благодарим врачей за их непростой труд, желаем сил и терпения, - сказала директор филармонии Юлия Еренкова.

В Забайкальском крае три случая заражения коронавирусом. Две женщины заразились недавно, одна из которых возвращалась домой через Улан-Удэ. В феврале от коронавируса вылечили гражданина Китая. 

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