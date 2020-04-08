Дома больных коронавирусом забайкалок обработали «вплоть до бани»



Всего на данный момент в регионе насчитывается трое случаев коронавируса. Двое из них находятся в первой городской больнице Читы, перепрофилированной под моностационар для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией, третья заболевшая находится в Нерчинской ЦРБ. Первый больной, гражданин Китая, выздоровел ещё в середине февраля.



Ранее стало известно, что самоизоляция на две недели станет обязательной для всех граждан, прибывших в Забайкальский край из других регионов. Соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям края.



- Меры приняты в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе и сохранения здоровья граждан. Это связано с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории страны и соседних регионов, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.



УМВД России по Забайкальскому краю составляет списки людей, прибывающих на территорию Забайкальского края из других регионов. Данные передаются местным властям.



В Нерчинске и в Улетах провели санитарную обработку в доме, квартире и на придомовых территориях двух жительниц Забайкальского края с подтверждённой инфекцией коронавируса. Распоряжение о дополнительных санитарных мерах дал губернатор края Александр Осипов, сообщил 7 апреля вице-премьер правительства региона Андрей Гурулев.- Все обработали и в Улетах и в Нерчинске. Вплоть до подъезда, тепляка, бани. Меры необходимые приняты оперативно, - заявил Андрей Гурулев.Как сообщал «Байкал-Daily», 7 апреля было подтверждено наличие коронавирусной инфекции у двух жительниц Забайкальского края. В краевом управлении Роспотребнадзора также отметили, что определён круг людей, с которыми контактировали заражённые. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Одна из заболевших женщин добиралась до дома через Улан-Удэ.