 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 Апреля

07 Апреля

Популярное

Дома больных коронавирусом забайкалок обработали «вплоть до бани»

Дома больных коронавирусом забайкалок обработали «вплоть до бани»
Общество, 
«Вплоть до подъезда, тепляка, бани», - отчитался вице-премьер правительства региона

В Нерчинске и в Улетах провели санитарную обработку в доме, квартире и на придомовых территориях двух жительниц Забайкальского края с подтверждённой инфекцией коронавируса. Распоряжение о дополнительных санитарных мерах дал губернатор края Александр Осипов, сообщил 7 апреля вице-премьер правительства региона Андрей Гурулев.

- Все обработали и в Улетах и в Нерчинске. Вплоть до подъезда, тепляка, бани. Меры необходимые приняты оперативно, - заявил Андрей Гурулев.

Как сообщал «Байкал-Daily», 7 апреля было подтверждено наличие коронавирусной инфекции у двух жительниц Забайкальского края. В краевом управлении Роспотребнадзора также отметили, что определён круг людей, с которыми контактировали заражённые. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением. Одна из заболевших женщин добиралась до дома через Улан-Удэ. 

Всего на данный момент в регионе насчитывается трое случаев коронавируса. Двое из них находятся в первой городской больнице Читы, перепрофилированной под моностационар для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией, третья заболевшая находится в Нерчинской ЦРБ. Первый больной, гражданин Китая, выздоровел ещё в середине февраля. 

Ранее стало известно, что самоизоляция на две недели станет обязательной для всех граждан, прибывших в Забайкальский край из других регионов. Соответствующее решение принято комиссией по чрезвычайным ситуациям края.

- Меры приняты в целях предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе и сохранения здоровья граждан. Это связано с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории страны и соседних регионов, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

УМВД России по Забайкальскому краю составляет списки людей, прибывающих на территорию Забайкальского края из других регионов. Данные передаются местным властям.
коронавирус дезинфекция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выявили самого активного больного коронавирусом
В Бурятии выявили самого активного больного коронавирусом
Общество, 08.04.2020
В республике появилась альтернативная карта распространения COVID-19
«Вместе мы сила!»: О закрытой на карантин больнице в Улан-Удэ сняли клип
«Вместе мы сила!»: О закрытой на карантин больнице в Улан-Удэ сняли клип
Общество, 08.04.2020
Медперсонал больницы №4 ведёт видеожурнал изоляции
Яндекс: На улицах Улан-Удэ «почти никого»
Яндекс: На улицах Улан-Удэ «почти никого»
Общество, 08.04.2020
Согласно Яндекс-картам, в столице Бурятии уровень самоизоляции составил 4,3 балла
У Людмилы Воронцовой нет симптомов коронавируса после двух недель изоляции
У Людмилы Воронцовой нет симптомов коронавируса после двух недель изоляции
Общество, 08.04.2020
Главный тренер женской сборной по боксу заявил, что никаких угроз здоровью спортсменок не выявлено
Улан-удэнцев просят жаловаться на подъезды без дезинфекции
Улан-удэнцев просят жаловаться на подъезды без дезинфекции
Общество, 08.04.2020
Дезинфекцию в многоквартирных домах поставили на особый контроль
В Улан-Удэ осуждённые могут ежедневно совершать видеозвонки
В Улан-Удэ осуждённые могут ежедневно совершать видеозвонки
Общество, 08.04.2020
В колонии-поселении №3 впервые провели видеопереговоры
Семью года выберут в Бурятии
Семью года выберут в Бурятии
Общество, 08.04.2020
Финальный тур пройдёт с 13 по 30 апреля
В Иркутской области школьникам-льготникам раздадут сухпайки
В Иркутской области школьникам-льготникам раздадут сухпайки
Общество, 08.04.2020
Выдача продуктовых наборов начнётся с завтрашнего дня
В Бурятии оштрафовали директора организации за длительный ремонт
В Бурятии оштрафовали директора организации за длительный ремонт
Общество, 08.04.2020
Жители Сотниково больше суток оставались без холодной воды
В Улан-Удэ до +18 градусов
В Улан-Удэ до +18 градусов
Общество, 08.04.2020
Однако в районах республики местами снег
В Бурятии библиотека запустила челлендж
В Бурятии библиотека запустила челлендж
Общество, 07.04.2020
Каждый желающий может записать видео, на котором читает вслух своё любимое литературное произведение
В Бурятии лекция по буддизму пройдёт онлайн
В Бурятии лекция по буддизму пройдёт онлайн
Общество, 07.04.2020
Лекцию проведёт доктор буддийской философии
Новый облик обретут три хрущёвки в центре Читы
Новый облик обретут три хрущёвки в центре Читы
Общество, 07.04.2020
На капитальный ремонт трёх фасадов планируется потратить более 10 млн

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^