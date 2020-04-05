Полная самоизоляция в Бурятии продлена до 30 апреля

Глава Бурятии Алексей Цыденов продлил режим самоизоляции в республике до 30 апреля. Однако указ до сих пор не представлен, так как продолжается работа по расширению списка организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий
- Подписан указ о продлении режима самоизоляции на территории Республики Бурятия до 30 апреля в рамках противоэпидемических мероприятий в связи с распространением коронавируса (COVID-2019). Указом главы Бурятии расширен перечень предприятий, которым будет разрешено работать в условиях действия режима самоизоляции при условии жёсткого соблюдения мер безопасности, - сообщили в правительстве республики.
Режим самоизоляции продлён до 30 апреля 2020 года для пенсионеров старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями, и всех остальных граждан, у кого нет необходимости идти на работу.
На указанный период будет сохранено требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Кроме того, до 30 апреля ужесточается требование иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность, а в случае следования к месту работы – подтверждающий документ, выдаваемый работодателем.
Сам указ и распоряжение правительства обещают опубликовать в ближайшее время.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее президент Путин распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат. В то же время он дал регионам полномочия самостоятельно выбирать режим для борьбы с коронавирусом.
В России на 4 апреля зафиксирован 4 731 случай заражения коронавирусом, в Бурятии 35 больных.
Режим всеобщей самоизоляции был введён в Бурятии 31 марта, сперва предполагалось, что он продлится до 5 апреля.