В Бурятии ввели режим полной самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции продлится до 5 апреля включительно
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов ввёл в республике режим полной самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Режим продлится до 5 апреля включительно и «без ограничений по возрасту».
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 31 марта в республике зарегистрировано 19 подтверждённых случаев коронавируса, 6 предварительно положительных анализов направлены в Новосибирск. Алексей Цыденов подтвердил, что среди заболевших есть трое детей до 17 лет.
Напомним, ранее в Бурятии, в соответствии с указом президента, издан указ главы Алексея Цыденова об ограничениях, связанных с профилактикой распространения коронавируса. 29 марта были закрыты все предприятия и организации, не связанные с обеспечением жизнедеятельности. Работают только продуктовые магазины и магазины, торгующие товарами первой необходимости.
Первой на режим всеобщей самоизоляции, с 30 марта, перешла Москва. Вскоре её примеру последовали десятки российских регионов. Во время данного режима разрешается покидать дома лишь в случае экстренного обращения за медицинской помощью. Также выходить могут те, кто направляется на работу, в магазин или аптеку. Разрешается выгул собак и вынос мусора.
Полный текст обращения главы Бурятии:
«Сегодня я хотел бы вместе с вами обратиться к нашим врачам, фельдшерам, медсестрам и другим работникам системы здравоохранения. В первую очередь давайте поблагодарим их всех за их самоотверженный труд. Сейчас они реально герои. В стационарах наши медики перешли на круглосуточный режим работы при полной самоизоляции: без возвращения домой и без общения с родными и близкими. Живут прямо на работе. В других больницах и поликлиниках все перешли на сверхнормативный режим работы.
Производится массовый обход по домам и квартирам. Тысячи, подчеркиваю не сотни, а уже тысячи адресов пройдено в поисках контактных лиц и людей, прибывших из-за границы или Москвы, для определения их состояния, помещения в режим самоизоляции и при необходимости взятия анализов на коронавирус. Проделана и делается очень большая работа.
У каждого врача, каждого фельдшера и медсестры, у технического и обслуживающего персонала, у каждого сотрудника, обеспечивающего работу системы здравоохранения, дома есть свои дети, родные и близкие. Несмотря на это, все они сейчас на передовой, на боевом посту! Давайте скажем им спасибо!
И по достоинству отметим их труд! Конечно, мы всех их поддержим. Правительством России предусматривается существенное повышение зарплаты всех задействованных сотрудников. Повышение будет учитываться уже с момента появления первого случая коронавируса в республике и фактического начала работы. Но согласитесь, здоровье и самоотверженность это не те вещи, которые измеряются деньгами.
И сегодня я хочу вместе с вами еще раз сказать спасибо нашим врачам и всем, кто им помогает, за их работу и мужество! Также хочу отдельно отметить и поблагодарить наших волонтеров, которые не менее самоотвержено взялись за помощь людям, которым в это непростое время сложно самим себя обеспечить всем необходимым. Спасибо вам, уважаемые друзья. Волонтеры - это сильные и неравнодушные люди, которые добровольно взялись за помощь людям!
Еще раз искреннее вам спасибо от всех жителей республики.
Уважаемые земляки, сегодня на утро 31 марта у нас было 19 подтвержденных случаев коронавируса из них трое - это дети до 17 лет. 6 предварительно положительных анализов направлены в Новосибирск на подтверждение. Итого уже 25 человек. С учетом этого с сегодняшнего дня и до 5 апреля включительно вводится режим полной самоизоляции без ограничения по возрасту. Все обязаны находиться дома.
Не надо общаться с соседями и друзьями. Выходить можно только в ближайший продуктовый магазин с соблюдением мер предосторожности. Соответствующий указ мною подписан, и он размещен на сайте правительства.
Берегите здоровье, сидите дома и минимизируйте общение!
Уважаемые коллеги от бизнеса! Не ищите лазеек в указах и ограничениях, не подставляйте под риск своих работников и ваших клиентов. Лучше сейчас всем перестраховаться, чем потом закрыться надолго.
Уже на этой неделе в четверг в 11 часов в онлайн-режиме мы вместе с вами обсудим возможные меры поддержки бизнеса как объявленные Президентом, так и дополнительные. Я проведу трансляцию в онлайн-режиме во всех соцсетях, чтоб по максимуму получить от вас информацию о проблемах и предложения по мерам и способам поддержки. И по итогам будем корректировать наш план первоочередных мероприятий.
Вместе мы справимся! Еще раз нашим медикам и волонтерам низкий поклон и огромное спасибо! Вы - наша сила и гордость!»
В Бурятии ввели режим полной самоизоляции
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