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В Бурятии число больных коронавирусом осталось прежним

В Бурятии число больных коронавирусом осталось прежним
Происшествия, 
В реанимации находятся пять пациентов с COVID-19

В Бурятии за сутки не прибавилось число больных коронавирусом, их по-прежнему 35.

- В Бурятии на 5 апреля зарегистрировано 35 лабораторно подтверждённых в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019. На сегодня круг контактных лиц составляет 1145 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили сегодня в республиканском оперштабе.

При этом у восьми граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы были направлены в Новосибирск.

Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 48740,6 кв. м.

Все 35 больных находятся в инфекционной больнице. В том числе шесть детей с COVID-19 – все лёгкой степени тяжести, состояние детей удовлетворительное.

В отделении реанимации находится пять взрослых пациентов, из них один – на ИВЛ.

Куда звонить

На «горячую линию» минздрава Бурятии (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 521 обращение по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (всего 11 404 обращения).

По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.

По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40 
коронавирус
 
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