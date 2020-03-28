Людям посоветовали оставаться на месте, чтобы не распространять вирус
Глава Бурятии Алексей Цыденов рекомендовал жителям республики оставаться на месте и не перемещаться по территории региона. Эта мера предпринята в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.
В качестве примера он Италию, где зафиксирована вспышка заболевания. По его словам, очаг был зафиксирован только на севере страны, но больные уехали на юг, и там также распространилась инфекция.
- Контактные все в Улан-Удэ, вот пусть и сидят в Улан-Удэ, на выходные сидят здесь, не разбегаются по районам, - сказал Алексей Цыденов.
В целях недопущения распространения коронавируса в республике закрываются все торговые центры, кинотеатры, театры, и другие развлекательные организации, временно приостановили работу кафе и рестораны, работает только доставка. Соответствующий указ уже подписан главой региона.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии зарегистрировано 8 больных коронавирусом. Среди них нет тяжело больных.
Глава Бурятии попросил не выезжать из Улан-Удэ в районы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пострадавшая женщина обратилась за помощью к медикам
Родственники упустили из виду двухлетнего мальчика
Людям посоветовали оставаться на месте, чтобы не распространять вирус
Активисты ОНФ совместно с волонтёрами организовали помощь пожилым людям в период карантина
Попасть на приём можно будет по предварительной записи
Бизнесмен подробно рассказал о том, где и когда почувствовал недомогание
Список опубликован в указе главы Бурятии
В республике усилена диспетчерская служба по приёму обращений от населения
Из-за коронавируса приняты новые меры по защите населения
Новое расписание экзаменов будет известно позже
Женщина находится в областной инфекционной больнице
По данным Бурятского гидрометцентра, 28 марта по республике по северной половине республики местами небольшой снег
Конкурс состоится в Еравнинском районе
Он будет расположен в Черновском районе города
Выплаты дадут семьям, нуждающимся в жилье и имеющим достаточные доходы