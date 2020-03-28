Жителей Бурятии просят не выезжать за пределы страны и республики



- Осуществлять мероприятия, направленные на выявление и недопуск на рабочее место, территорию организации работников с признаками инфекционного заболевания: повышенная температура тела, кашель, одышка и др. Оказывать содействие работникам в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому, - написано в документе.



Если кто-то из сотрудников заболел коронавирусом, то необходимо незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, продезенфицировать помещение, где находился больной. Совещания и прочие собрания рекомедовано проводить дистанционно. Проработать вопрос перевода сотрудников на удалённый режим работы. Проводить обязательную дезинфекцию контактных поверхностей каждые 2 часа: мебели, оргтехники и других.



Министерству здравоохранения Бурятии указано обеспечить возможность оформления больничных листков без посещения медицинских организаций для людей, вернувшихся с территорий иностранных государств. Организовать работу с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим иностранные государства, пациентам старше 60 лет, а также обеспечить отдельный приём пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций, внебольничной пневмонии.



- Обеспечить готовность медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторной симптоматикой, отбор биологического материала от больных, оснащение 10 бригад скорой медицинской помощи, приемных отделений, фельдшерскоакушерских пунктов пульс-оксиметрами, отделений медицинских организаций по оказанию помощи лицам, больным ОРВИ и внебольничными пневмониями, аппаратами для неинвазивной вентиляции легких, - говорится в указе.



Также минздраву необходимо разработать маршрутизацию больных с признаками внебольничной пневмонии в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, провести корректировку схем их перепрофилирования, предусмотрев создание условий изолированного пребывания больных внебольничными пневмониями. Обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь стационарно, и аптечной сети. Незамедлительно проводить регламентированный комплекс противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на заболевания коронавирусной инфекцией.



- Обеспечить проведение лабораторного обследования всем лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний. Определить порядок проведения лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-2019, включая возможность отбора материала от таких лиц в аэропортах. Определить перечень лабораторных медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III - IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, перечень лабораторий медицинских организаций, ориентированных на работу по выявлению COVID-2019, - говорится в документе.



Республиканскому министерству промышленности, минсельхозу, главам муниципальных образований, руководителям предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить работу организаций, обеспечивающих население продуктами и товарами первой необходимости.



- Рекомендовать работодателям с численностью работников не менее 100 человек незамедлительно создать оперативные штабы и утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, - сказано в указе.



С 29 марта до 1 июня приостановлено бронирование мест, приём и размещение людей в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях: обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления; организовать их питание непосредственно в зданиях проживания



- Рекомендовать пограничному управлению федеральной службы безопасности Российской Федерации по Бурятия принять меры по временному приостановлению выдачи пропусков туристам на территорию Окинского района через пограничный контроль в посёлке Монды для восхождения на гору Мунко-Саридак, - написано в документе.



Министерству внутренних дел республики, УФСБ, Улан-Удэнскому Линейному отделу МВД России на транспорте продолжить работу по контролю за соблюдением изолируемыми режима изоляции. Также МВД рекомендовано усилить контроль за нахождением несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время.



- Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ОД «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством непреодолимой силы, - сказано в указе.



Оперативный штаб переводится в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.



Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано 8 случаев заболевания



указано обеспечить возможность оформления больничных листков без посещения медицинских организаций для людей, вернувшихся с территорий иностранных государств. Организовать работу с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим иностранные государства, пациентам старше 60 лет, а также обеспечить отдельный приём пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций, внебольничной пневмонии.- Обеспечить готовность медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторной симптоматикой, отбор биологического материала от больных, оснащение 10 бригад скорой медицинской помощи, приемных отделений, фельдшерскоакушерских пунктов пульс-оксиметрами, отделений медицинских организаций по оказанию помощи лицам, больным ОРВИ и внебольничными пневмониями, аппаратами для неинвазивной вентиляции легких, - говорится в указе.Также минздраву необходимо разработать маршрутизацию больных с признаками внебольничной пневмонии в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, провести корректировку схем их перепрофилирования, предусмотрев создание условий изолированного пребывания больных внебольничными пневмониями. Обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь стационарно, и аптечной сети. Незамедлительно проводить регламентированный комплекс противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на заболевания коронавирусной инфекцией.- Обеспечить проведение лабораторного обследования всем лицам, вернувшимся в течение месяца из зарубежных поездок и обратившимся за медицинской помощью по поводу появления симптомов простудных заболеваний. Определить порядок проведения лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-2019, включая возможность отбора материала от таких лиц в аэропортах. Определить перечень лабораторных медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III - IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, перечень лабораторий медицинских организаций, ориентированных на работу по выявлению COVID-2019, - говорится в документе., главам муниципальных образований, руководителям предприятий и организаций всех форм собственности обеспечить работу организаций, обеспечивающих население продуктами и товарами первой необходимости.- Рекомендовать работодателям с численностью работников не менее 100 человек незамедлительно создать оперативные штабы и утвердить планы неотложных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, - сказано в указе.С 29 марта до 1 июня приостановлено бронирование мест, приём и размещение людей в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках. В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях: обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления; организовать их питание непосредственно в зданиях проживания- Рекомендоватьфедеральной службы безопасности Российской Федерации по Бурятия принять меры по временному приостановлению выдачи пропусков туристам на территорию Окинского района через пограничный контроль в посёлке Монды для восхождения на гору Мунко-Саридак, - написано в документе., УФСБ, Улан-Удэнскому Линейному отделу МВД России на транспорте продолжить работу по контролю за соблюдением изолируемыми режима изоляции. Также МВД рекомендовано усилить контроль за нахождением несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых в ночное время.- Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ОД «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством непреодолимой силы, - сказано в указе.Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии зарегистрировано 8 случаев заболевания коронавирусом . С понедельника приостанавливают свою деятельность торговые центры. Уже прекратили приём посетителей кинотеатры, театры и другие досуговые организации.

В связи с распространением коронавирусной инфекции, в Бурятии приняты дополнительные меры по защите населения. Указ об этом подписал глава республики Алексей Цыденов накануне, 27 марта.Жителям региона рекомендуютот поездок за пределы страны и регионы России со неблагополучной по коронавирусу эпидобстановкой. Также людей просят воздержаться от туристических поездок.Также рекомендовано воздержать от посещения массовых мероприятий, в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных. Посещения мест массового скопления людей, религиозных объектов.Людям старше 65 лет с 29 марта по 14 апреля соблюдать режим. Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным.населения Бурятии совместно с министерством здравоохранения республики, главам муниципальных образований дан указ обеспечить на этот период доставку людям, находящимся на самоизоляции, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, 3 медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.рекомендовано на этот период не при менять меры за несвоевременную оплату людьми, соблюдающими режим самоизоляции, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.- Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, - говорится в указе.Людям, прибывающим из иностранных государств, нужносообщать о своем возвращении в Россию, месте, датах пребывания за границей, контактную информацию на «горячую линию» минздрава республики по номеру телефона. Также им необходимо самоизолироваться на 14 дней. В этот период не посещать работу, учёбу, минимизировать посещение общественных мест.При появлении признаков инфекционного заболевания: повышенная температура тела, кашель, одышка и др., незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций.Также людям, проживающим с самоизолированными гражданами, рекомендуется придерживаться те же мер ограничения, что и им.: ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания, за исключением обслуживания еды на вынос, а также доставки заказов. Ограничение не распространяется на столовые, буфеты, осуществляющие организацию питания для работников организаций.Приостанавливается также работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и других объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие клиента, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.Приостановлена работа кружков и секций, библиотек. Оказание стоматологических услуг будет проводиться в исключительных случаях, когда требуется неотложная помощью- Рекомендоватьобразовательным организациям в период с 30 марта по 5 апреля 2020 г. обеспечить исключительно работу дежурных групп с численностью не более 15 воспитанников (при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей). Рекомендовать общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования организовать перевод обучающихся на дистанционные формы обучения, - сказано в указе.До 5 апреля приостановлено предоставление государственных и иных услуг в помещениях, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной записи граждан.рекомендовано воздержаться от отправления сотрудников в командировки за пределы страны, а также в неблагополучные по коронавирусу регионы.