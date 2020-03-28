Вадим Бредний опроверг слухи о его болезни

Вадим Бредний накануне вечером на своей странице в Instagram написал пост о своей болезни. Он подробно расписал, как проводил время перед госпитализацией в инфекционную больницу.
- Докладываю: 10 и 11 марта я был с супругой в Москве. Никаких ограничений в столице не было и всё работало. Были переговоры с банком по кредитам. А также посещение новейшего торгового центра. Прилетели домой 12 марта. В выходные, 14 марта, я накатался на Байкале на снегоходе, где вспотел, где продуло на скорости. Но я значения тогда этому не придал. 17 марта я почувствовал простуду. Сразу начал принимать таблетки разные, отвары, - написал Вадим Бредний.
⠀
По его словам, у него была невысокая температура и он планировал вылечиться от простуды дома. Но через три дня болезнь усилилась.
⠀
- И вот, утром 21 марта температура взлетела до 38,5 и я был госпитализирован в военный госпиталь. Там мне сделали рентген и поставили диагноз - пневмония. Сразу было назначено лечение сильными антибиотиками и противовирусными препаратами, - пояснил бизнесмен.
⠀
23 марта он самостоятельно сдал анализы на коронавирус, результат оказался отрицательным.
⠀
- Вот этот анализ у меня один на руках и есть. И вот 23 марта у меня берут повторный анализ и переводят резко в инфекционку. Со словами: «А Новосибирск сказал, что у вас есть корона. Прошу: «Дайте мне на руки подтверждающую бумагу». Пока, вот, жду. Сейчас мне продолжают лечение пневмонии набором лекарств, - подытожил Вадим Бредний.
Также он добавил, что в марте они с супругой никуда, кроме Москвы, не ездили. «Ни в Италию, ни в Куршавель», уточнил бизнесмен.
Он попросил людей быть более сдержанными и терпимыми.
https://www.instagram.com/vvbredniy/
Вокруг четы Бредний за последние несколько дней ходит множество слухов. Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Сети распространялась фейковая информация о том, что Вадим Бредний впал в кому. Но стоит отметить, что многие жители не поверили и говорили «Явный фейк». Сам бизнесмен признался, что ему многие звонили «чтобы услышать голос и убедиться, что он не в коме». Своё состояние он описал как бодрое.
Вчера Раиса Бредний опровергла слухи, что супруги ездили за границу в марте. Она подтвердила, что они были на мероприятии в Германии в феврале, когда там была спокойная эпидобстановка. В качестве подтверждения она даже выложила фотографию загранпаспорта. После пара отправилась в Москву и добавила, что никто из приезжающих из столицы России на тот момент не садился на карантин.
Тем временем в Бурятии на сегодня уже 8 больных коронавирусом. Все они находятся в инфекционной больнице. Тяжело больных среди них нет.