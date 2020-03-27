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В Бурятии запустили фейк о впавшем в кому Вадиме Бредний

В Бурятии запустили фейк о впавшем в кому Вадиме Бредний
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
О своём состоянии «Байкал-Daily» рассказал сам Вадим Бредний

Сегодня в мессенджерах появилась фейковая информация о якобы ухудшившемся состоянии улан-удэнца Вадима Бредний, у которого диагностировали коронавирус. «Последняя информация! Вадим Бредний в коме», - говорится в сообщении. Информацию тут же принялись распространять в разных чатах.

Впрочем, большинство пользователей скептически отнеслось ко вбросу. «Не может быть», «Явный фейк», - комментируют жители Бурятии.

Информацию опроверг сам Вадим Бредний, находящийся сейчас на лечении в республиканской инфекционной больнице.

— Мне сегодня звонят, сразу оговариваясь, что просто хотят услышать голос, удостовериться, что я не в коме, - смеясь, прокомментировал он.

Он заверил, что чувствует себя хорошо, а состояние – бодрое.

- Жду, когда предоставят документ с подтверждением положительного результата на анализ, - отметил Вадим Бредний.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром его жена Раиса Бредний опровергла слухи о якобы совершённой недавно поездке за границу. В последний раз супруги выезжали из Улан-Удэ 10 марта в Москву, когда ещё не были введены никакие ограничительные меры. За рубежом же чета Бредний была ещё в феврале, на выставке в Дюссельдорфе. 
коронавирус
 
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