Супруги Бредний развеяли фейк о поездке за границу

Раиса и Вадим Бредний рассказали о том, когда и зачем были в Москве
Улан-удэнка Раиса Бредний, у которой, как и супруга Вадима Бредний, был подтверждён коронавирус, опубликовала на своей странице пост, в котором развеяла появившиеся в соцсетях слухи о якобы недавней поездке за границу. Также она опубликовала фото загранпаспорта, показав, что была в немецком Дюссельдорфе только в феврале.
«В сетях ходит много фейков о якобы нашей с Вадимом поездке за границу. Да мы были за границей в Германии в Дюссельдорфе 17 февраля, когда никаких ограничений не было. И были мы на специализированной выставке оборудования, которое смотрели для поставки в республику», - пояснила Раиса Бредний.
10-11 марта супруги выезжали в Москву, на актуальные переговоры с банком о финансировании. «Поставщики на всё поднимают цены, и если сейчас заранее все не закупить, то в итоге будут пустые полки. А на все нужны кредиты», - уточнила Бредний.
Она напомнила, что в те дни в Москве не было никаких ограничений, работали все заведения.
- И у нас никаких плохих мыслей и подозрений даже не было. Или кто-то может сказать, что все прилетающие из Москвы сразу садятся на карантин? Каждый день два самолёта прилетает! БОЛЬШЕ мы нигде не были! – поделилась предприниматель. – Я думаю, что думающие люди нас поймут. Мы были и остаемся патриотами Бурятии. И мы первые приняли на себя удар. Как болезни, так и незаслуженной людской критики.
- Главное, хочу сказать, не так страшен сам вирус, как психологическая атака со стороны незнакомых нам людей. Которые готовы обвинить нас во всем и вся. Никому не желаю оказаться на нашем месте, - добавила она.
Раиса Бредний также пожелала всем жителям здоровья и поблагодарила за поддержку.
Все поездки супружеской пары:
17-21 февраля – выставка «Еврошоп-2020» в Германии
10-11 марта – Москва
- А вот 8 марта я каждый год только дома на кухне в фартуке. Традиция! – поделился также Вадим Бредний.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня стало известно, что анализ главы Бурятии Алексея Цыденова на коронавирус отрицательный.
Супруги Бредний развеяли фейк о поездке за границу
Происшествия, Фото:
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