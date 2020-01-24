Медицинские учреждения Забайкалья готовы на случай вспышки коронавируса

В регионе проведены дополнительные занятия и инструктажи с медицинским персоналом
На 23 января, по официальным данным Роспотребнадзора, в России не подтверждено ни одного случая коронавируса. В специализированных лечебных учреждениях Забайкальского края на случай вспышки особо опасной инфекции всё готово, сообщает пресс-служба минздрава Забайкальского края.
В специализированных медицинских организациях, в связи с предстоящим эпидсезоном по гриппу и ОРВИ, перепрофилированы койки. Готовы изолированные боксы. Проведены дополнительные занятия и инструктаж с медицинским персоналом. Согласована с Роспотребнадзором маршрутизация пациентов с инфекционной патологией. Имеется запас всех необходимых лекарственных препаратов. Мобилизованы силы практической медицины и научного состава Медицинской академии.
- Ежегодно более полутора миллиона граждан Китайской Народной Республики приезжает в Российскую Федерацию, примерно столько же россиян посещают Китай. Роспотребнадзором введены дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. В частности, ежедневно ведётся мониторинг эпидобстановки, отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, в том числе вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание, определён предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию, - сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности. При планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию, воздержаться от поездок в город Ухань КНР, не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, не посещать зоопарки и культурно-массовые мероприятия с привлечением животных, использовать маски, мыть руки, при первых признаках недомогания обращаться к врачам и не допускать самолечения.
Как сообщал «Байкал-Daily», в КНР распространяется новый тип коронавируса. Число заболевших коронавирусом в различных провинциях Китая составляет 571 человек. Уточняется, что из них 95 человек находятся в тяжёлом состоянии. Ранее сообщалось о 473 заболевших и 17 умерших.
Медицинские учреждения Забайкалья готовы на случай вспышки коронавируса
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Опасные места были ограждены специальной лентой
Пьяный мужчина попал в ДТП на большегрузе
Также прошла в финал соревнований Мария Кузнецова
Детям продемонстрировали фильм, посвящённый службе в спецназе уголовно-исполнительной системы
Злоумышленника опознали горожане по кадрам с записи видеокамер
Районного чиновника уволили в связи с утратой доверия
Мужчина живёт на чердаке одной из гостиниц города
Военнослужащие доставят топливо, боеприпасы и продукты питания
Он хотел на неё доехать до дома после застолья
У них изъято около 4 кг синтетических наркотиков
Видео назвали «Таёжный танец со спецэффектом»
Республика расположилась на четвёртой строчке рейтинга
Фильм покажут сегодня, 24 января
Пьяный отец бил малыша головой о печь
От осколков женщину с ребёнком спасла ёлка