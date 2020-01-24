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Медицинские учреждения Забайкалья готовы на случай вспышки коронавируса

Медицинские учреждения Забайкалья готовы на случай вспышки коронавируса
Общество,  Фото:pixabay.com
В регионе проведены дополнительные занятия и инструктажи с медицинским персоналом

На 23 января, по официальным данным Роспотребнадзора, в России не подтверждено ни одного случая коронавируса. В специализированных лечебных учреждениях Забайкальского края на случай вспышки особо опасной инфекции всё готово, сообщает пресс-служба минздрава Забайкальского края.

В специализированных медицинских организациях, в связи с предстоящим эпидсезоном по гриппу и ОРВИ, перепрофилированы койки. Готовы изолированные боксы. Проведены дополнительные занятия и инструктаж с медицинским персоналом. Согласована с Роспотребнадзором маршрутизация пациентов с инфекционной патологией. Имеется запас всех необходимых лекарственных препаратов. Мобилизованы силы практической медицины и научного состава Медицинской академии.

- Ежегодно более полутора миллиона граждан Китайской Народной Республики приезжает в Российскую Федерацию, примерно столько же россиян посещают Китай. Роспотребнадзором введены дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации. В частности, ежедневно ведётся мониторинг эпидобстановки, отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию, в том числе вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание, определён предварительный алгоритм лабораторной диагностики в случае выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию, - сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности. При планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию, воздержаться от поездок в город Ухань КНР, не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду, не посещать зоопарки и культурно-массовые мероприятия с привлечением животных, использовать маски, мыть руки, при первых признаках недомогания обращаться к врачам и не допускать самолечения.

Как сообщал «Байкал-Daily», в КНР распространяется новый тип коронавируса. Число заболевших коронавирусом в различных провинциях Китая составляет 571 человек. Уточняется, что из них 95 человек находятся в тяжёлом состоянии. Ранее сообщалось о 473 заболевших и 17 умерших.


Забайкальский край вирусы
 
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