Жителям Бурятии рекомендуют воздержаться от поездок в китайский город Ухань

В Китае от заболевания, вызванного новым коронавирусом, умерли 17 человек
Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек. Уточняется, что из них 95 человек находятся в тяжёлом состоянии. Ранее сообщалось о 473 заболевших и 17 умерших, сообщает РИА Новости.
Коронавирусная инфекция - острое инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся преимущественно воспалением слизистых оболочек верхних и нижних дыхательных путей с выраженной интоксикацией.
Заражение человека происходит воздушно-капельным способом. Средняя продолжительность инкубационного (скрытого) периода составляет 3-14 дней, а длительность заболевания составляет в среднем 6–7 дней.
Коронавирус проявляется как простудное заболевание, сначала появляется насморк, появляется температура. Часто отмечаются першение, боли в горле, кашель, которые иногда могут служить первым признаком заболевания. Затем поражаются нижние отделы дыхательных путей с развитием бронхита, пневмонии.
- В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом в России, управлением Роспотребнадзора по Бурятия приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через бурятский участок государственной границы, отработан алгоритм действий медперсонала при подозрении на новую коронавирусную инфекцию; обеспечен контроль за готовностью медорганизаций к приёму больных из неблагополучных территорий; проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Ведомство рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении Китая и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации. Туристам, выезжающим в КНР, необходимо соблюдать меры предосторожности – не посещать рынки, где продаются животные и морепродукты, не посещать зоопарки, использовать маски, мыть руки и употреблять только термически обработанную пищу.
Жителям Бурятии рекомендуют воздержаться от поездок в китайский город Ухань
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