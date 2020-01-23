В Бурятии во всех пунктах пропуска через границу усилен санитарно-карантинный контроль

Такие меры связаны с распространением нового типа коронавируса в КНР
Открывая совещание, руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев отметил важность совещания и особую настороженность, которую вызывает ситуация по коронавирусной инфекции в КНР.
Напомним, в КНР распространяется новый тип коронавируса. Число заболевших коронавирусом в различных провинциях Китая составляет 571 человек. Уточняется, что из них 95 человек находятся в тяжёлом состоянии. Ранее сообщалось о 473 заболевших и 17 умерших.
- В целях недопущения завоза и распространения инфекции на территории республики специалистами управления Роспотребнадзора по РБ проводятся противоэпидемические мероприятия: во всех пунктах пропуска через государственную границу усилен санитарно-карантинный контроль с проведением обязательной термометрии тела всем лицам, прибывающим из КНР воздушным, железнодорожным, автомобильным транспортом, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
В ходе совещания с медработниками обсужден вопрос особенностей клиники и лечения нового типа коронавирусной инфекции, обеспечении готовности медицинских организаций к проведению противоэпидемических мероприятий при выявлении больного с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются.