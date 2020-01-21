Кубок мира по ледовому гольфу пройдёт в начале марта в посёлке Листвянка
С 5 по 8 марта на Байкале пройдёт кубок мира по ледовому гольфу «The Baikal World Cup of Ice Golf 2020». Также в эти дни состоятся заключительные отборочные раунды на Большой приз Байкала.
5 марта – регистрация участников на месте проведения соревнований. С 10:00 состоится открытие соревнований и старты участников отборочных раундов.
6 марта с 10:00 продолжатся отборочные раунды соревнований.
7 марта – день отдыха, экскурсии, объявление финалистов, отобравшихся в финал Кубка Мира. В этот день с 10:00 впервые пройдёт мировой патт по льду Байкала – «World Ice Patt». Игра только одной клюшкой – паттер (на пяти лунках, старт с ти первой лунки, расстояние от 27 до 50 метров), в которой кроме победителей отборочных раундов 2017-2020 годов, принимают участие победители и призёры всех прошедших официальных соревнований по ледовому и снежному гольфу на Байкале, начиная с 2005 года.
8 марта с 9:00 начнётся финал кубка мира. Для всех зарегистрированных участников: лонг патт – самый дальний патт (попадание в лунку с самого дальнего расстояния с одной попытки); лонг драйв – самый дальний удар (с ти, с одной попытки). По окончании пройдёт награждение победителей отборочных соревнований и победителей кубка мира.
Место проведения станет посёлок Листвянка Иркутской области. Об этом сообщают организаторы турнира.
Возрастное ограничение 0+
На льду Байкала сыграют в гольф
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Награждение прошло в администрации Кабанского района
Объекты оснащены электронными табло, бесплатным Wi-Fi и USB-выходом
Уже началась регистрация на баттлы и номинации чемпионата
Кубок мира по ледовому гольфу пройдёт в начале марта в посёлке Листвянка
Участвуют произведения исторической и патриотической направленности
Проектом охвачено более 140 тысяч учащихся начальной школы
В январе им исполнилось 90 лет
Об этом рассказали на заседании оргкомитета по подготовке спортивного мероприятия
Впервые соревнования проходили на озере Котокель
Даже после ареста иномарки читинец отказался погасить задолженность
Булат Бадмаев победил в номинации «Вокальное искусство» с авторской песней «Алтаргана»
Сейчас Стальвире Оршуш нужно завоевать путёвку на Олимпийские игры
Однако достать драгоценности из-под завалов не представляется возможным
Пилот-воздухоплаватель Вячеслав планирует совершить перелёт над хребтами Уральских гор
Преступление произошло в зимовье в лесу