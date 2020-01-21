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На льду Байкала сыграют в гольф

На льду Байкала сыграют в гольф
Общество,  Фото:pixabay.com
Кубок мира по ледовому гольфу пройдёт в начале марта в посёлке Листвянка

С 5 по 8 марта на Байкале пройдёт кубок мира по ледовому гольфу «The Baikal World Cup of Ice Golf 2020». Также в эти дни состоятся заключительные отборочные раунды на Большой приз Байкала.

5 марта – регистрация участников на месте проведения соревнований. С 10:00 состоится открытие соревнований и старты участников отборочных раундов.

6 марта с 10:00 продолжатся отборочные раунды соревнований.

7 марта – день отдыха, экскурсии, объявление финалистов, отобравшихся в финал Кубка Мира. В этот день с 10:00 впервые пройдёт мировой патт по льду Байкала – «World Ice Patt». Игра только одной клюшкой – паттер (на пяти лунках, старт с ти первой лунки, расстояние от 27 до 50 метров), в которой кроме победителей отборочных раундов 2017-2020 годов, принимают участие победители и призёры всех прошедших официальных соревнований по ледовому и снежному гольфу на Байкале, начиная с 2005 года.

8 марта с 9:00 начнётся финал кубка мира. Для всех зарегистрированных участников: лонг патт – самый дальний патт (попадание в лунку с самого дальнего расстояния с одной попытки); лонг драйв – самый дальний удар (с ти, с одной попытки). По окончании пройдёт награждение победителей отборочных соревнований и победителей кубка мира.

Место проведения станет посёлок Листвянка Иркутской области. Об этом сообщают организаторы турнира.

Возрастное ограничение 0+
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