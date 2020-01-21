Расследование уголовного дела бывшего «смотрящего» за Бурятией завершилось

Уголовное дело в отношении криминального авторитета Тахи и его подельников с обвинительным заключением направлено в прокуратуру
В Забайкальском крае завершилось расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества, «вора в законе» Тахи и руководителей подразделений, входящих в его организацию.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале 2000-х годов с целью раздела сфер преступного влияния ранее судимый уроженец Грузии, известный в криминальных кругах как «вор в законе» Тахи, а также другие лица, занимающие высшее положение в преступной иерархии, вступили между собой в сговор для расширения своего влияния и подчинения ОПГ, действовавших на территории Забайкальского края, с целью извлечения выгоды.
На протяжении десятилетия под покровительством Тахи в Забайкалье совершались вымогательства, грабежи, разбойные нападения, кражи в особо крупном размере. Так, в одном из случаев под угрозой применения насилия обвиняемые требовали у читинских предпринимателей имущество стоимостью 17 миллионов рублей. Потерпевшие были вынуждены передать им квартиру и дорогостоящие земельные участки.
Тахи, долгое время «курировавший» Забайкалье и Бурятию, был задержан в Москве читинскими оперативниками в начале 2015 года. В это же время в Чите и районах Забайкальского края задержали 10 членов его преступного сообщества, в том числе так называемых «смотрящих» за районами края и Читой. Все они были арестованы.
А в ноябре 2015 года в Забайкалье был арестован адвокат Тахи, который, по версии следствия, вместе со своим подзащитным оказывал давление на одного из ключевых свидетелей по уголовному делу и заставлял его изменить показания и передал свидетелю угрозу убийством. В 2016 году бывшего адвоката «смотрящего» за Бурятией посадили на три года.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале 2019 года был вынесен приговор членам ОПГ, известной как «Боксёры». Эта преступная группировка подчинялась «вору в законе» Тахи. Теперь «Боксёры» проведут в колониях от 8 до 14 лет.
Статусом «вора в законе» Тахи обладает с 1989 года. Сферой его криминального влияния был Забайкальский край и Республика Бурятия. По сути он на протяжении последних 10 лет контролировал одну из самых крупных преступных группировок Забайкалья.
В подконтрольных ему группировках соблюдалась жёсткая дисциплина, основанная на криминальной идеологии. После ареста Тахи «смотрящим» за Бурятией и Забайкальским краем российскими ворами, по некоторым данным, был назначен авторитет по прозвищу Каха. В конце 2018 года Каху задержали в Москве за хранение 8 гр кокаина.
- Расследованием преступлений, совершённых преступным сообществом, занимались наиболее опытные следователи специально созданной группы следственной части Следственного управления УМВД по Забайкальскому краю. В ходе предварительного расследования сотрудники полиции провели сотни следственных действий, доказав причастность задержанных к 164 преступлениям, предусмотренным статьями 158, 159, 161, 162, 163, 166, 167, 210 Уголовного кодекса РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Расследование многоэпизодного уголовного дела длилось почти пять лет. Объем обвинительного заключения составил более 11 тысяч листов. Потерпевшими признаны не менее 170 человек.
В настоящее время уголовное дело в отношении криминального авторитета и 10 его подельников с обвинительным заключением направлено в прокуратуру для утверждения.
После введения в статью 210 УК РФ четвёртой части, которая предусматривает организацию преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, это первое уголовное дело, направленное в суд следователями системы МВД России.
Расследование уголовного дела бывшего «смотрящего» за Бурятией завершилось
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