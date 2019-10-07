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«Россия24» показала репортаж об умерших в больницах Бурятии детях

«Россия24» показала репортаж об умерших в больницах Бурятии детях
Общество, 
Журналист Сергей Шаргунов взял интервью у родителей погибших детей

На телеканале «Россия 24» в авторской программе «12» вышел репортаж, посвящённых погибшим в больницах Бурятии детях. Телеведущий, журналист Сергей Шаргунов посетил Улан-Удэ и пообщался с родителями, которые потеряли своих детей.

- Бурятия. Русские и буряты, мужчины и женщины, объединённые одним, тем о чём говорить то и думать больно, смерть детей их соединила. В основном причины смерти – это лёгочные недуги, которые снова и снова, от трагедии к трагедии, не могут диагностировать и излечить. Словно в эпоху до изобретения антибиотиков. Потом вместо пневмонии и острого бронхита, вырывая страницы из истории болезни, вписывают что угодно, лишь бы никто не назвал такую смерть убийством, - с этих слов начинает выпуск передачи Сергей Шаргунов.

Во время командировки журналист побеседовал с несколькими семьями. В репортаже говорится: «всех их связывает похожая истории: отказ в госпитализации после первого обращения, ухудшение состояния и новое обращение к врачу, госпитализация, неправильный диагноз, смерть ребёнка, переписывание истории болезни».

В том числе Сергей Шаргунов рассказал о трагедии с малышом, госпитализированным в детскую клиническую больницу с бронхитом, впавшим в кому и умершим спустя несколько месяцев. Соболезнования родителям приносило множество людей со всей Бурятии и из других регионов.

- Мы приезжаем, там сидит этот главный врач, лежит история болезни. Я говорю: «Дайте мне ознакомиться с историей болезни». Мне говорили: «Ты не имеешь право». Как? Я отец, я законный представитель. Нет, мне ссылались на разные приказы. Эту историю они пытались убрать. Было море свидетелей, полицейские, все видели, как я каждую страничку фотографировал, весь этот том, полностью, от начала до конца. Они не побоялись, они её переделали. Там видно, как она была отрезана, расшита, вклеена, переписаны какие данные, - рассказывает отец погибшего малыша Антон.

Также Сергей Шаргунов взял интервью у жительницы Бурятии Натальи. Её дочь так и не была выписана из роддома. Врач не заметил у ребёнка двустороннюю пневмонию.

- Через два дня мне дали справку, где написано, что пневмония 10 дней была, причина смерти пневмония. Не отдали никаких личных вещей дочери. У нас нет ни фотографий, ни распашонок, ничего. Был только крестик. Спрашиваю: «Где крестик?», мне отвечают: «Мы не знаем». Я купила красивые вещи, а через месяц с небольшим я стояла в том же магазине и покупала самые красивые вещи, только уже в гробик, - рассказала Наталья.

Причиной бедствия медицины в России автор репортажа называет скудость кадров, их невысокую квалификацию, вынужденную погоню за несколькими ставками. Как результат – недооценка состояния тяжести болезни ребёнка и неоказание должной помощи.

За январь-май 2019 года детская смертность в Бурятии возросла на 23,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сюжете программы «12».

Первый зампред правительства Бурятии Игорь Зураев прокомментировал съёмочной группе, что выводы были сделаны. Главный врач детской клинической больницы и начальник отдела детства и родовспоможения минздрава республики были уволены.

- В результате обращений также расследуется 13 уголовных дел. Мы, конечно, выразили своё соболезнование, в связи со случившемся и предпринимаем все меры на уровне правительства, чтобы подобного не повторилось, - добавил Игорь Зураев.

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