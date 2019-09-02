Бюст императрицы Екатерины II вернулся в Бурятию

В Улан-Удэ вернулась делегация, совершившая поездку по историческому пути из Санкт-Петербурга в Бурятию. По этому пути много лет назад вернулись домой первый Пандито Хамбо Лама Дамба Даржа Заяев и тайша хори-бурят Ринчин Шодоев с бюстом императрицы Екатерины II Великой.
- Сразу с вокзала делегация направилась в резиденцию Хамбо Лам в Иволгинский дацан для встречи с Пандито Хамбо Ламой Дамба Аюшеевым, где были радушно приняты главой буддистов России. Хамбо Лама особо подчеркнул значение этого события, сказав, что Анинский дацан восстанавливает свою былую славу, что они возвращают бюст на законное историческое место, осталось только воздвигнуть Цогчен дуган полностью, - сообщает пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.
Также делегация побывала во дворце Хамбо Ламы Этигэлова, где представила бюст Екатерины Великой XII.
Буддисты верят, что Пандито Хамбо Ламе Даши Доржи Этигэлов, чьё нетленное тело хранится в дацане, в предыдущем рождении был первым Хамбо Ламой Заяевым – тем, кто получил исторический бюст из рук самой императрицы и привёз его в Бурятию.
Как сообщал «Байкал-Daily», в августе в Эрмитаже на заседании Всемирного клуба петербуржцев состоялась официальная передача воссозданного бюста Екатерины II настоятелю Анинского дацана.
Прижизненный бюст, подаренный Екатериной II бурятским ламам 250 лет назад, воссоздали архитектор Вячеслав Бухаев и скульптор Матвей Макушкин из Петербурга. Оригинал же был утрачен дацаном в 1930-е годы.