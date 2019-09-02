Бюст императрицы Екатерины II вернулся в Бурятию

Также делегация побывала во дворце Хамбо Ламы Этигэлова, где представила бюст Екатерины Великой XII.











Прижизненный бюст, подаренный Екатериной II бурятским ламам 250 лет назад, воссоздали архитектор Вячеслав Бухаев и скульптор Матвей Макушкин из Петербурга. Оригинал же был утрачен дацаном в 1930-е годы.













