Жителей Бурятии испугались «мутанта»

Закаменцы обратились за разъяснениями к специалистам по паранормальным явлениям
В паблике «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления»опубликован видеовопрос от жителей Закаменского района. При разборе теплотрассы местные жители обнаружили неизвестное им животное.
- Что это за насекомое? Или это мутант какого-то из уже известных? – задались вопросом люди.
Обеспокоенным людям дали подробный ответ. Как оказалось, они встретили щитня.
- Это щитень (лат. Triopsidae) — семейство небольших пресноводных ракообразных класса жаброногих, выделяемое в подотряд Notostraca. Название происходит от щитка, который почти полностью покрывает спину животного, - написали в паблике.
Также специалисты объяснили, что разные виды имеют разные размеры, но все они колеблются в пределах от 2—3 до 10—12 см. Щитни — относительно малоизученные животные, хотя распространены на всех континентах, кроме Антарктиды. У щитней прочный щиток-панцирь, покрывающий спину и до 70 пар ног.
- Их морфология не изменилась в основных чертах со времен триасового периода, когда появился первый вид современных щитней, Triops cancriformis. Это было 220—230 миллионов лет назад, в то время едва появились динозавры, не существовало цветковых растений, а на Земле был единственный континент Пангея. Triops cancriformis считается самым древним видом из существующих ныне, - заключили в группе.
Щитни живут в мелких временных пресных водоёмах, предпочитая стоячие воды. Чаще всего это лужи, канавы, овраги. После заполнения низменностью водой, в течение 1-3 суток из находящихся в земле цист вылупляются личинки щитней. Они очень быстро развиваются, через примерно 2 недели они вырастают и откладывают в грунт цисты следующего поколения.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии сложная гидрологическая обстановка. Из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реках. Так, из-за разлившейся реки Джида было введено ограничение движения на региональной автомобильной дороге Гусиноозёрск - Петропавловка – Закаменск на 168 км протяжённость подтопленного участка дороги составляла до 150 метров.
В селе Санага Закаменского района под подтопление попали 40 приусадебных участков, в 12-ти домах вода была в подполье.
Жителей Бурятии испугались «мутанта»
Общество, Фото:
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