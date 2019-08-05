В Селенге на территории Монголии понижается уровень воды

С 4 августа уровень воды в Селенге в Улан-Удэ не изменился



В Бурятии снижается уровень воды в бассейне реки Джида (среднее 28 см за последние 3 суток), а также снижение интенсивности подъёма уровня воды реки Селенга на территории Монголии (гидропост Сухэ-Батор), на 4 августа + 6 см, в тоже время уровни воды на основных притоках Селенги на территории Монголии снижаются на 8 см, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



- В случае сохранения интенсивности поднятия уровня воды в реке Селенга в среднем на 16 см, в Улан-Удэ при наихудшем сценарии развития обстановки в ближайшие двое суток будет наблюдаться выход воды на пойму и подтопление низменных участков местности, - уточняют в ведомстве.



В дальнейшем, с учётом снижения уровней воды в реке Джида и интенсивности подъёма в Селенге на территории Монголии, прогнозируется снижение интенсивности подъёма уровня воды в бассейне Селенги.



В Улан-Удэ наблюдается выход грунтовых вод в подвалах 151 дома, расположенных в низменных участках местности и подтопление 3-х жилых домов в ДНТ «Весна» - 1 дом не жилой, 2 дома в которых проживает 4 человека, находящихся в низменной части. Также наблюдается подтопление 2-х подворий (огороды) в Поселье Иволгинского района.



Ситуация в Джидинском районе



По состоянию на 5 августа в Джидинском районе в селе Петропавловка грунтовыми водами подтоплено 158 подпольев домов и 63 приусадебных участка. В населённом пункте Енхор грунтовыми водами подтоплено подполья и приусадебные участки 11 домов. Вода на участках уходит, уровень воды снизился на 5 см. в Селе Джида подтоплены подполья 42 домов. По состоянию на 4 августа вода ушла с приусадебных участков и полов в домах. Жители вернулись в свои дома, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



Ограничение движения



Введено ограничение движения автотранспорта в 7 населённых пунктах. Отрезаны 2 населённых пункта: села Тохой и Укыр-Челон. В связи с понижением уровня воды в реке, открыт подъезд к пешеходному мосту со стороны населённого пункта Оёр, со стороны села Тохой подъезд к пешеходному мосту ограничен.



В 5 населённых пунктах: Боций, Верхний Енхор, Енхор, Цаган-Усун, Зарубино по состоянию на 4 августа возможен проезд грузовым транспортом и транспортом повышенной проходимостью.



Ситуация на контроле



4 августа в Петропавловке продолжались работы по отсыпке для усиления дамбы песчано-гравийной смесью на реке Джида. Отсыпано около 1000 кубических метров. Задействовано 3 большегрузных автомобиля, 1 фронтальный погрузчик, 1 грейдер, 6 человек. Работы по устройству водоотводного сооружения и углублению водоотводного канала в селе Джида приостановлены.



В Селенгинском районе в селе Гусиное Озеро грунтовыми водами подтоплены огороды 9 домов и подполья 8 домов. В городе Гусиноозерск грунтовыми водами подтоплены подполья 85-ти домов, в 6-ти нежилых домах вода выше уровня пола.



В селе Новоселенгинск уровень воды в реке Селенга составляет 520 см, наблюдается выход грунтовых вод в приусадебных участках 2-х домов, расположенных вдоль реки. По состоянию на 4 августа уровень воды снижается.



В селе Санага Закаменского района под подтопление попали 40 приусадебных участков, в 12-ти домах вода в подполье. По состоянию на 4 августа вода с приусадебных участков ушла, остаётся в подпольях 12 домов. Ведется мониторинг уровня воды в реке Толтой и контроль ситуации.



В населённом пункте Наушки подтоплены придомовые территории 19 домов и подполья 21 дома, в которых проживает 71 человек, в том числе 18 детей. В домах выхода воды нет. Жители от эвакуации отказались, уточняют в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



В Иволгинском районе 1 августа произошёл подмыв участка береговой линии реки Селенга в местности ДНТ «Респект» в селе Сотниково. Был введён режим «Повышенная готовность». Местных жителей оповестили, произвели отсыпку.



- Создалась угроза подтопления домов, находящихся в русле реки Селенга в СНТ «Снежное» по улице Каракунская. Проведена отсыпка скальным камнем, - уточняют в агентстве.



Гидрологическая обстановка в регионе находится на контроле.