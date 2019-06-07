За попытку дачи взятки мужчине грозит лишение свободы
В Братске транспортным полицейским пассажир поезда пытался дать взятку. Инцидент произошёл в поезде «Москва – Нерюнгри». Мужчина курил в тамбуре вагона, что является административным нарушением.
Чтобы избежать ответственности, 36-летний житель Красноярского края попытался подкупить полицейских, предложив взятку в размере тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело за покушение на мелкое взяточничество. Пассажиру грозит до одного года колонии, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Пассажир поезда пытался подкупить полицейских в Братске
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