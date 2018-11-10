Самые злостные нарушители ПДД в Бурятии ездят на «Камри» и «Лэнд Крузерах»

Сегодня на дорогах Бурятии работает 183 камеры фиксации нарушений
Самым распространённым видом нарушения правил дорожного движения в Бурятии по-прежнему является превышение скорости. С начала года водителям направлено более 124 тысяч соответствующих постановлений. Далее идёт нарушение требований дорожного знака – 50 тысяч фактов, а также непредоставление преимущества пешеходам – 24 тысячи нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Чаще всего в объективы камер ГИБДД попадают водители автомашин марки «Тойота». Комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали свыше 90 тысяч нарушений машин этой марки.
На первом месте среди нарушителей оказались водители автомашин марки «Тойота Камри» (12 тысяч нарушений). Далее идут водители автомашин «Тойота Лэнд Крузер» - 9 тысяч нарушений и «Тойота Королла» - 8 тысяч нарушений.
Владельцам автомашин марки «Хонда» направлено свыше 12 тысяч постановлений, 2,5 тысячи из которых – это водители автомашин «Хонда Аккорд». Следующими в списке нарушителей являются любители автомашин марки «Ниссан» (свыше 9 тысяч нарушений) и «Лексус» (свыше 6 тысяч нарушений). Закрывают пятёрку нарушителей водители автомашин «Рено» - 4,5 тысяч нарушений, половина из которых приходится на водителей «Рено Логан».
- С начала года на дорогах Бурятии камерами выявлено свыше 240 тысяч нарушений правил дорожного движения. С нарушителей взыскано 135 млн рублей. При этом по сравнению с прошлым годом количество нарушений снизилось на 4%. Стационарными комплексами выявлено 211 тысяч нарушений, передвижными – 29 тысяч нарушений, - отмечают в МВД.
Для принудительного взыскания в службу судебных приставов направлено 62,4 тысячи постановлений, что на 41% ниже, чем годом ранее.
Госавтоинспекция Бурятии напоминает, что в настоящий момент система фото-видеофиксации включает в себя 183 комплекса (в том числе 73 прибора Улан-Удэ), 28 из которых являются передвижными, 155 стационарными.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре была раскрыта тайна о том, что всё лето на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии стояли муляжи камер. Настоящие были сняты и передислоцированы на дороги регионального значения.
В этом максимальное значение скорости было зафиксировано 29 июля на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» в Иволгинском районе. Водитель «Тойоты Целика» проехал под камерой со скоростью 210 км/ч при разрешённой в 90 км/ч.
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