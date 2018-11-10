Самые злостные нарушители ПДД в Бурятии ездят на «Камри» и «Лэнд Крузерах»

Сегодня на дорогах Бурятии работает 183 камеры фиксации нарушений

В лидерах архитекторы и тренеры

В рамках празднования Дня сотрудника органов внутренних дел сегодня на торжественном концерте состоялось награждение сотрудников органов внутренних дел Иркутской области