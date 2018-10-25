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Камеры ГИБДД на трассе «Байкал» в Бурятии были муляжами

Камеры ГИБДД на трассе «Байкал» в Бурятии были муляжами
Общество,  Фото:УГИБДД по РБ
Всё лето на трассе до Байкала стояли муляжи

Ещё в мае 2018 года комплексы фиксации нарушений на федеральной трассе Р-258 «Улан-Удэ – Иркутск – Чита» были сняты и передислоцированы на автодороги регионального значения. Таким образом, с мая по сентябрь на трассе стояли муляжи камер фото-видеофиксации. Об этом сообщило сегодня МВД по Бурятии.

Секрет о камерах не раскрывали специально – для профилактики ДТП и правонарушений.

Сейчас ведётся монтаж 40 комплексов фото-видеофиксации трёх федеральных трассах - Р258 «Иркутск – Улан-Удэ – Чита», А340 «Улан-Удэ – Кяхта» и А333 «Култук – Монды». С полным списком мест, где они будут установлены, можно ознакомиться по ссылке.

Камеры автоматической фиксации активно начали устанавливать в Бурятии в 2012 году. Они оказали существенное влияние на общую ситуацию на дорогах, отмечают в МВД.

- За эти годы в результате комплексной работы удалось добиться значительного снижения основных показателей аварийности: ДТП – на 21,2 %; числа погибших – на 49,7 %; числа раненых – на 4,2 %, - уточнили в МВД по Бурятии.

За 9 месяцев 2018 года центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения региональным ГИБДД вынесено около 213 тысяч постановлений. Это на 5,4 % меньше, чем годом ранее. Общий объем взыскиваемых средств снизился на 27,73 % и составил 157, 2 млн рублей.

Основным видом фиксируемых правонарушений (53,29%) является превышение установленной скорости движения.

Система фото-видеофиксации Бурятии включает 183 комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме: 28 передвижных, 155 стационарных.


ГИБДД камеры фиксации
 
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