Всё лето на трассе до Байкала стояли муляжи
Ещё в мае 2018 года комплексы фиксации нарушений на федеральной трассе Р-258 «Улан-Удэ – Иркутск – Чита» были сняты и передислоцированы на автодороги регионального значения. Таким образом, с мая по сентябрь на трассе стояли муляжи камер фото-видеофиксации. Об этом сообщило сегодня МВД по Бурятии.
Секрет о камерах не раскрывали специально – для профилактики ДТП и правонарушений.
Сейчас ведётся монтаж 40 комплексов фото-видеофиксации трёх федеральных трассах - Р258 «Иркутск – Улан-Удэ – Чита», А340 «Улан-Удэ – Кяхта» и А333 «Култук – Монды». С полным списком мест, где они будут установлены, можно ознакомиться по ссылке.
Камеры автоматической фиксации активно начали устанавливать в Бурятии в 2012 году. Они оказали существенное влияние на общую ситуацию на дорогах, отмечают в МВД.
- За эти годы в результате комплексной работы удалось добиться значительного снижения основных показателей аварийности: ДТП – на 21,2 %; числа погибших – на 49,7 %; числа раненых – на 4,2 %, - уточнили в МВД по Бурятии.
За 9 месяцев 2018 года центром автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения региональным ГИБДД вынесено около 213 тысяч постановлений. Это на 5,4 % меньше, чем годом ранее. Общий объем взыскиваемых средств снизился на 27,73 % и составил 157, 2 млн рублей.
Основным видом фиксируемых правонарушений (53,29%) является превышение установленной скорости движения.
Система фото-видеофиксации Бурятии включает 183 комплекса фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, работающих в автоматическом режиме: 28 передвижных, 155 стационарных.
Камеры ГИБДД на трассе «Байкал» в Бурятии были муляжами
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Иркутской области присвоено звание «Литературный флагман России» по итогам всероссийского конкурса «Самый читающий регион»
Всё лето на трассе до Байкала стояли муляжи
Финал пройдёт в последний день октября
Жилищную субсидию получили более 600 семей
Неудобства вызваны проведением ремонтных работ
На фестиваль приедут солисты Большого и Михайловского театров, Челябинского и Новосибирского театров оперы и балета
Сам эксцентричный политик сидел в жюри
С помощью аэросъёмки и музыки автор ролика создаёт сказку
В акции приняли участие 30 человек
В дело вмешалась прокуратура
Стороны будут обмениваться опытом
В активе спортсменов - 2 золота, 3 серебра, 4 бронзы
Она будет проходить два часа
Акция пройдёт 2 ноября
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж о работе таможенников в аэропорту