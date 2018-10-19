Проезд до Сотниково подорожает до 37 рублей





Дали обещания



В свою очередь, в минтрансе заверили, что интервал движения маршруток сократится, а также появится один автобус большой вместимости.



- По просьбам местных жителей минтранс Бурятии провёл работу с перевозчиком по маршруту №129. Было принято решение о сокращении интервала движения автобусов в утреннее и вечернее время с 7 минут до 5. В настоящее время прорабатывается вопрос о привлечении на указанный маршрут двух автобусов большой вместимости марки – DAEWOO (45 пассажиромест) для курсирования в часы пик в утреннее и вечернее время, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта республики.



Ориентировочно автобусы начнут курсировать по данному маршруту с 22 октября 2018 года.



Как сообщал «Байкал-Daily», повышение тарифа на проезд прогнозировалось ещё весной. Тогда

В свою очередь, в минтрансе заверили, что интервал движения маршруток сократится, а также появится один автобус большой вместимости.- По просьбам местных жителей минтранс Бурятии провёл работу с перевозчиком по маршруту №129. Было принято решение о сокращении интервала движения автобусов в утреннее и вечернее время с 7 минут до 5. В настоящее время прорабатывается вопрос о привлечении на указанный маршрут двух автобусов большой вместимости марки – DAEWOO (45 пассажиромест) для курсирования в часы пик в утреннее и вечернее время, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта республики.Ориентировочно автобусы начнут курсировать по данному маршруту с 22 октября 2018 года.Как сообщал «Байкал-Daily», повышение тарифа на проезд прогнозировалось ещё весной. Тогда подняли цены на маршрутах №128 «Улан-Удэ- Гурульба» и № 130 «Улан-Удэ-Иволгинск». Если до Гурульбы тариф вырос до 35 рублей (повышение на 1 рубль), то до Иволгинска теперь приходится оплачивать 50 рублей (повышение на 5 рублей). Недовольные жители обратились к уполномоченному по правам человека Юлии Жамбаловой.

Через неделю, с 29 октября, проезд по пригородным маршрутам под номерами 129 и 177 до села Сотниково Иволгинского района Бурятии увеличится с 28 до 37 рублей. Информация о повышении цен быстро распространилась среди местных жителей и вызвала волну негодования.«Все вместе давайте бастовать!», «В посёлок Аэропорт 20 рублей проезд стоит, неужели мы так далеко живём?», «Грабёж!», «С ума сошли!!!», «С таким интервалом едут битком, хоть на головы садись. Чтобы люди вышли с задних мест, надо всем стоящим вытряхиваться на каждой остановке, ещё и 37 рублей», - негодуют жители Сотникова.26 октября в 18:00 в актовом зале Сотниковской школы состоится сход жителей. Одной из тем обсуждения будет вопрос поднятия стоимости проезда.В министерстве транспорта Бурятии «Байкал-Daily» пояснили, что в Сотниково перевозками занимаются частники, которые работают по нерегулируемому тарифу (перевозки не оплачиваются из средств бюджета, тарифы устанавливают сами перевозчики).