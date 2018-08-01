01 Августа

31 Июля

Популярное

Мама Юрия Власко посвятила трогательный стих сыну

Мама Юрия Власко посвятила трогательный стих сыну
Общество, 
Уже прошёл год со дня смерти бурятского борца

Мама двукратного победителя первенств Европы Юрия Власко Татьяна Максименко посвятила стихотворение своему сыну. Его она опубликовала 30 июля в социальной сети в группе памяти известного бурятского борца. 29 июля был год со дня смерти спортсмена.

«Как же мне научиться, жить без тебя сынок?
И как душе исцелиться, слез перекрыть поток?
Как выстоять в этой схватке со злою разлукой-судьбой?!
Сюжет твоей жизни краткой быстро предрёк отбой.

Жизнь известила скорбно, что нет уже в ней тебя…
Как же теперь возможно принять этот мир любя?

Лишь недавно я просила время
Сбавить скорость на своём бегу,
А теперь, вставляя ногу в стремя
Набираю скорость на ходу.

Устремляюсь в будущее
В мыслях, чтобы время боли сократить,
Вдруг да где-то в параллельных жизнях,
Можно горе быстро пережить?

Грезится в сознании туманном:
Будет облегчение потом…
Может, время мне залечит раны?
Только в это верится с трудом…

Хочется подняться в поднебесье,
Где душа твоя покоя ищет.
Нет там негатива и агрессий,
Есть там океан духовной пищи.

И, быть может, там, в святом пространстве
Встретится моя душа с твоею…
Но сейчас покой в Небесном царстве
Я, увы, нарушить не посмею…

Доживу, как суждено до срока,
Что мне высшей силой отведён,
И душа отправится к истокам,
И соединит с тобой нас в Вечный дом».

В комментариях подписчики группы выражают соболезнования горюющей матери. «Дай, господи, сил вам. Даже слов таких нет, которые бы могли утешить вас…», «Татьяна, миленькая, я благодарю вас за достойного сына... Юрочка, не только для меня, солнышко. Светлый, родной», «Уважаемая Татьяна! Стоит жить даже ради ваших молитв, которые так нужны душе Юрия! Я верю в бога! Он помогает и защищает нас, но увы не всегда он успевает помочь, к сожалению. Склоняю низко голову перед вами, перед вашим мужеством!», «Юра жив, он с нами, в памяти, в сердцах, мы все любим и помним его. Он точно хочет, чтобы вы были счастливы, пожалуйста!», «Спасибо вам миллионами алых роз за то, что подарили миру Юру! Будьте счастливы хотя бы чуть-чуть в настоящем... и дарите свет другим живым существам, Татьяна. Вы нужны миру, вы нужны детям, и Юре вы нужны без слез», пишут жители республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», в годовщину со дня смерти в Улан-Удэ в Свято-Троицком храме, а также Иркутской области – месте рождения Юрия Власко, прошли панихиды. Желающие пришли почтить память молодого борца. 

Также на фасаде общежития Республиканского многоуровневого колледжа на улице Гвардейская 1а, где учился борец, нарисовали его огромный портрет. В кратчайшие сроки были собраны деньги на краску, а граффити-художник Александр (Хоккинск) Божедомо за три дня воплотил задуманное в реальность. 

Как сообщал «Байкал-Daily», Юрий Власко был убит в прошлом году на берегу Байкала. Во время драки двух компаний Власко без всякой причины (он не участвовал в конфликте и спал в это время в палатке) сначала ударили ножом, потом добивали металлическим прутом. 20-летний борец скончался от полученных ранений. 

Уголовные дела троих обвиняемых в убийстве недавно были переданы в суд. Спортивная общественность Бурятии, а также федерация спортивной борьбы России ранее потребовали для убийц максимально сурового наказания для убийц. 
Юрий Власко стихи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии штрафуют торговцев омулем
В Бурятии штрафуют торговцев омулем
Общество, 01.08.2018
Нарушения выявлены в посёлке Усть-Баргузин
Мама Юрия Власко посвятила трогательный стих сыну
Мама Юрия Власко посвятила трогательный стих сыну
Общество, 01.08.2018
Уже прошёл год со дня смерти бурятского борца
Известный журналист Алексей Венедиктов прилетел в Улан-Удэ
Известный журналист Алексей Венедиктов прилетел в Улан-Удэ
Общество, 01.08.2018
Главного редактора «Эха Москвы» встретили в аэропорту с хадаком
Детей из Дагестана в Бурятии научили делать буузы
Детей из Дагестана в Бурятии научили делать буузы
Общество, 01.08.2018
Им рассказали об обычаях республики
Центр Улан-Удэ раскрасят в граффити
Центр Улан-Удэ раскрасят в граффити
Общество, 01.08.2018
В столице Бурятии откроют специальное арт-пространство
В Забайкалье осудили мужчину, застрелившего пассажира
Общество, 01.08.2018
В Балее мужчина приговорён к 14 годам лишения свободы за убийство, покушение на убийство и незаконное ношение оружия
Иркутянин завоевал серебро первенства России по боксу
Иркутянин завоевал серебро первенства России по боксу
Общество, 01.08.2018
За победу боролись больше 260 спортсменов
Напарника погибшего иркутского альпиниста спасли после недели на горе в Пакистане
Напарника погибшего иркутского альпиниста спасли после недели на горе в Пакистане
Общество, 01.08.2018
Альпинист неделю был заблокирован на высоте без связи, снаряжения и еды
Китаец нарушил границу в Забайкалье в поисках коммунистов
Китаец нарушил границу в Забайкалье в поисках коммунистов
Общество, 01.08.2018
Он взял с собой только деньги и бутылку воды
Бурятию вновь посетит «Хор Турецкого»
Бурятию вновь посетит «Хор Турецкого»
Общество, 01.08.2018
Артисты приедут уже в эту субботу 
В Улан-Удэ ожидается дождь
В Улан-Удэ ожидается дождь
Общество, 01.08.2018
По районам Бурятии возможны ливни с грозами 

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровые инженеры Бурятии: как выбрать?
31.07.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Загрузка...
^