Мама Юрия Власко посвятила трогательный стих сыну

Уже прошёл год со дня смерти бурятского борца
Мама двукратного победителя первенств Европы Юрия Власко Татьяна Максименко посвятила стихотворение своему сыну. Его она опубликовала 30 июля в социальной сети в группе памяти известного бурятского борца. 29 июля был год со дня смерти спортсмена.
«Как же мне научиться, жить без тебя сынок?
И как душе исцелиться, слез перекрыть поток?
Как выстоять в этой схватке со злою разлукой-судьбой?!
Сюжет твоей жизни краткой быстро предрёк отбой.
Жизнь известила скорбно, что нет уже в ней тебя…
Как же теперь возможно принять этот мир любя?
Лишь недавно я просила время
Сбавить скорость на своём бегу,
А теперь, вставляя ногу в стремя
Набираю скорость на ходу.
Устремляюсь в будущее
В мыслях, чтобы время боли сократить,
Вдруг да где-то в параллельных жизнях,
Можно горе быстро пережить?
Грезится в сознании туманном:
Будет облегчение потом…
Может, время мне залечит раны?
Только в это верится с трудом…
Хочется подняться в поднебесье,
Где душа твоя покоя ищет.
Нет там негатива и агрессий,
Есть там океан духовной пищи.
И, быть может, там, в святом пространстве
Встретится моя душа с твоею…
Но сейчас покой в Небесном царстве
Я, увы, нарушить не посмею…
Доживу, как суждено до срока,
Что мне высшей силой отведён,
И душа отправится к истокам,
И соединит с тобой нас в Вечный дом».
В комментариях подписчики группы выражают соболезнования горюющей матери. «Дай, господи, сил вам. Даже слов таких нет, которые бы могли утешить вас…», «Татьяна, миленькая, я благодарю вас за достойного сына... Юрочка, не только для меня, солнышко. Светлый, родной», «Уважаемая Татьяна! Стоит жить даже ради ваших молитв, которые так нужны душе Юрия! Я верю в бога! Он помогает и защищает нас, но увы не всегда он успевает помочь, к сожалению. Склоняю низко голову перед вами, перед вашим мужеством!», «Юра жив, он с нами, в памяти, в сердцах, мы все любим и помним его. Он точно хочет, чтобы вы были счастливы, пожалуйста!», «Спасибо вам миллионами алых роз за то, что подарили миру Юру! Будьте счастливы хотя бы чуть-чуть в настоящем... и дарите свет другим живым существам, Татьяна. Вы нужны миру, вы нужны детям, и Юре вы нужны без слез», пишут жители республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», в годовщину со дня смерти в Улан-Удэ в Свято-Троицком храме, а также Иркутской области – месте рождения Юрия Власко, прошли панихиды. Желающие пришли почтить память молодого борца.
Также на фасаде общежития Республиканского многоуровневого колледжа на улице Гвардейская 1а, где учился борец, нарисовали его огромный портрет. В кратчайшие сроки были собраны деньги на краску, а граффити-художник Александр (Хоккинск) Божедомо за три дня воплотил задуманное в реальность.
Как сообщал «Байкал-Daily», Юрий Власко был убит в прошлом году на берегу Байкала. Во время драки двух компаний Власко без всякой причины (он не участвовал в конфликте и спал в это время в палатке) сначала ударили ножом, потом добивали металлическим прутом. 20-летний борец скончался от полученных ранений.
Уголовные дела троих обвиняемых в убийстве недавно были переданы в суд. Спортивная общественность Бурятии, а также федерация спортивной борьбы России ранее потребовали для убийц максимально сурового наказания для убийц.
Мама Юрия Власко посвятила трогательный стих сыну
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