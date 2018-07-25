В Улан-Удэ раскрыли тайну загадочных «НЛО»

В Улан-Удэ установили причину сразу двух загадочных явлений, в качестве одной из версий которых исследователи называли НЛО.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 июля в небе над Улан-Удэнским дацаном на Верхней Берёзовке сняли некий летающий объект. Видео было опубликовано в группе «Вконтакте» «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» (https://vk.com/bur_anomal). Для птицы объект был слишком крупный, для самолёта у него была низкая скорость полёта, а в варианте с вертолётом отсутствовал характерный шум. Исследователи выразили мнение, что это мог быть неопознанный летающий объект (НЛО).
Однако, как выяснилось, всё оказалось куда проще. На видео попал обычный квадрокоптер, принадлежащий известному улан-удэнскому фотографу. В тот день с высоты велись съёмки красочного обряда Мистерия Цам. Информацию подтвердил сам фотограф.
Также раскрыта тайна ещё одних светящихся объектов, снятых в небе. Видео снял улан-удэнец вечером 15 июня на федеральной трассе в сторону Сотниково.
«В небе три очень ярких объекта. Через некоторое время они поочерёдно погасли, затем появились ещё три таких же объекта, которые впоследствии образовали треугольную форму и также исчезли», - сообщил очевидец.
Также раскрыта тайна ещё одних светящихся объектов, снятых в небе. Видео снял улан-удэнец вечером 15 июня на федеральной трассе в сторону Сотниково.
«В небе три очень ярких объекта. Через некоторое время они поочерёдно погасли, затем появились ещё три таких же объекта, которые впоследствии образовали треугольную форму и также исчезли», - сообщил очевидец.
Мнения о том, что запечатлено на видео, разделились. Исследователей заинтересовало то, что огни не двигались и не маневрировали.
Впрочем, местные жители объяснили феномен достаточно просто
«Там же станция Дивизионная. Это сигнальные ракеты. Их постоянно там запускают», - сообщил «Байкал-Daily» улан-удэнец.
При этом до сих пор остаётся неизвестным, что за светящийся объект попал на видео в промышленной зоне Улан-Удэ в апреле. Он нёсся с огромной скоростью – до 220 км/час, при том, что погода была безветренная. Недавно эксперты обработали видео и заявили: сам ролик является подлинным.
Впрочем, местные жители объяснили феномен достаточно просто
«Там же станция Дивизионная. Это сигнальные ракеты. Их постоянно там запускают», - сообщил «Байкал-Daily» улан-удэнец.
При этом до сих пор остаётся неизвестным, что за светящийся объект попал на видео в промышленной зоне Улан-Удэ в апреле. Он нёсся с огромной скоростью – до 220 км/час, при том, что погода была безветренная. Недавно эксперты обработали видео и заявили: сам ролик является подлинным.