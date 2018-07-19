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В Бурятии подтвердили реальность видео с загадочным летающим объектом

В Бурятии подтвердили реальность видео с загадочным летающим объектом
Общество, 
Эксперты уверяют, что на видео запечатлели объект неземного происхождения

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле в промышленной зоне Улан-Удэ сняли неизвестный светящийся объект. Он пролетел с огромной скоростью – до 220 км/час, при том, что погода была безветренная. Видео с камеры наблюдения было опубликовано в паблике «Вконтакте» «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления» (https://vk.com/bur_anomal). 





На днях специалисты заявили, что после обработки видео подтверждена подлинность пролетевшего объекта.

- Во время обработки видео применяются разные режимы. Например, последние кадры где свет выглядит, как волны – это проверка в тепловом (инфракрасном) спектре. Чем теплей объект, тем он темней смотрится, - сообщил «Байкал-Daily» создатель паблика «Бурятия. Аномальные и паранормальные явления».

Сперва звучала версия, что на видео был заснят плазмоид – плазменный сгусток в виде светящихся шаров, которые невозможно увидеть невооружённым глазом, однако хорошо запечатлевает фото- и видеотехника. Однако после обработки видео эта версия отпала, так как подтвердилось свечение объекта.

- По моей версии, это мини-НЛО или зонд (дрон) неземного происхождения, - заявил исследователь аномальных явлений.

Вопрос, что же попало на видео, остаётся открытым.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля некий летающий объект сняли на видео в небе над Улан-Удэнским дацаном на Верхней Берёзовке. Во время дискуссии в соцсетях прозвучало мнение, что на видео попал обычный вертолёт.




НЛО
 
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