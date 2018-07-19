В Бурятии подтвердили реальность видео с загадочным летающим объектом

Дорога между сёлами превратилась в реку. ВИДЕО

Эксперты уверяют, что на видео запечатлели объект неземного происхождения

На молебен съедутся верующие со всей республики

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Владимир Васкевич - незрячий путешественник из Екатеринбурга, писатель, автор проекта «Путешествие в темноте»

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