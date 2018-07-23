Момент «возврата» также попал на камеры видеонаблюдения.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в одном из интим-магазинов Иркутска была совершена необычная кража: парень, под видом покупателя, вошёл в магазин, отвлёк продавцам разговорами о товарах, и положил в сумку резиновое мужское достоинство, стоявшее на витрине.
В эти выходные молодой человек решил вернуть украденное и подкинул фаллос в магазин. Этот момент зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Видео также появилось в социальных сетях.
На кадрах видно, что вор подготовился: он завернул украденное в белую ткань; чтобы скрыть лицо, надел шапку. На руке, в которой он держал завёрнутый фаллос, была перчатка.
- Вор вернул награбленное. Но, к его сожалению, заявление забирать не будем, - сообщают авторы видео.
В комментариях, как и в прошлый раз, кроме сарказма и смеха ничего нет.
В Иркутске парень вернул украденный в секс-шопе фаллос
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