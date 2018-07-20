В Иркутске парень украл фаллос из секс-шопа

Момент кражи сняли камеры видеонаблюдения
18 июля в Иркутске произошла курьёзная кража. В одном из секс-шопов украли фаллос. Момент кражи запечатлели камеры видеонаблюдения.
Убедившись, что продавец отвернулась, парень взял резиновое мужское достоинство с витрины и спрятал его в открытую сумку. Позже, чтобы снять с себя все подозрения, начал расспрашивать об имеющемся товаре. На что ничего не подозревающая женщина охотно рассказывала «покупателю» об ассортименте магазина.
Видеозапись попала в соцсети. В комментариях люди высмеивают горе-вора, озадачиваясь, зачем молодому человеку понадобился этот предмет.
Момент кражи сняли камеры видеонаблюдения
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