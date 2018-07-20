Кажетта из «Битвы экстрасенсов» подарила бурятскому певцу дорогой смартфон

Финалистка шестой «Битвы экстрасенсов», шаманка Кажетта поблагодарила певца Чингиса Ли за радушную организацию её приезда в Бурятию и подарила ему смартфон «Samsung Galaxy S9+». Неожиданный подарок был вручен на днях на прощальном ужине перед отъездом в Москву.
- Дай бог, чтобы у тебя всё было хорошо, и чтобы ты всегда был на связи. Это тебе от меня, - сказала Кажетта, вручая телефон.
Кто сказал, что время - лечит? Лечат - сердцем, делом, взглядом. Лечит тот, кто, взяв за плечи, скажет: - Я с тобою рядом! Лечит тот, кому ты веришь. Кто не даст тебе - хандрить. Кто всегда - откроет двери, И тебя заставит - ЖИТЬ... #шаманка #гадание #ясновидение #бурятия #казахстан @chingislee_singer @leoleoblum
- Огромное спасибо за подарок Кажетте, - скромно подписал снимок с новым телефоном Чингис Ли в социальных сетях.
Как сообщал «Байкал-Daily», Кажетта уже благодарила за отменное гостеприимство в Бурятии. По её словам, с песнями и по традиционным обычаям её давно не встречали. Прямо из аэропорта шаманка отправилась на белом лимузине в отель.
Подарками Кажетту одаривали благодарные жители Бурятии. Особо впечатлили её подаренные унты для всей команды шаманки.
Как стало известно «Байкал-Daily», также ясновидящая побывала на рынке «Рич Монголия». Там экстрасенс смотрела ткани с традиционными узорами и вещи из верблюжьей шерсти. Толпа покупателей и продавцов легко узнала прославленную шаманку и долго с ней фотографировалась.
Как рассказывала Кажетта на пресс-конференции в прошедшие выходные, её нередко узнавали жители Бурятии. Экстрасенс призналась, что приятно.
Как сообщал «Байкал-Daily», Кажетта планирует вернуться в республику в ноябре и, возможно, в феврале 2019 года. Она также собирается проводить личные приёмы.
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