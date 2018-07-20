Кажетта из «Битвы экстрасенсов» подарила бурятскому певцу дорогой смартфон





























Как рассказывала Кажетта на пресс-конференции в прошедшие выходные, её нередко узнавали жители Бурятии. Экстрасенс призналась, что приятно.



Как сообщал «Байкал-Daily», Кажетта планирует вернуться в республику в ноябре и, возможно, в феврале 2019 года. Она также собирается проводить личные приёмы.

















Финалистка шестой «Битвы экстрасенсов», шаманка Кажетта поблагодарила певца Чингиса Ли за радушную организацию её приезда в Бурятию и подарила ему смартфон «Samsung Galaxy S9+». Неожиданный подарок был вручен на днях на прощальном ужине перед отъездом в Москву.- Дай бог, чтобы у тебя всё было хорошо, и чтобы ты всегда был на связи. Это тебе от меня, - сказала Кажетта, вручая телефон.