Финалистку «Битвы экстрасенсов» встретили в Улан-Удэ на лимузине

Сегодня ранним утренним рейсом из Москвы прилетела финалистка шестого сезона шоу телеканала ТНТ «Битва экстрасенсов» шаманка Кажетта. В аэропорту «Байкал» ясновидящую встретили бурятскими песнями девушка в национальном костюме и организатор приезда, бурятский певец Чингис Ли.
На видеокадрах заметно, как Кажетта растерялась от неожиданности. Взяв в руки огромный голубой хадак, она обращается к своему менеджеру, спрашивая, что делать дальше. Ей подсказывают, что хадак нужно накинуть на плечи.
- Голубой цвет символизирует весной синее небо, гармонию, согласие, счастье, - поясняет девушка в народном костюме.
- Спасибо, - отвечает Кажетта.
Также хадак вручили менеджеру шаманки.
После Кажетта на белом лимузине отправилась в отель, где она немного отдохнёт. Чуть позже организаторы познакомят шаманку с городом, Иволгинским дацаном и Байкалом. Личные приёмы начнутся завтра, 6 июля. В Бурятии экстрасенс пробудет до 18 июля.
Как сообщал «Байкал-Daily», приезд шаманки вызвал ажиотаж среди жителей республики - запись закрылась уже на следующие сутки. Кроме того, не обошлось без мошенников: некоторые попытались перепродавать свои места за 1,5 тысячи рублей. Однако мошенников удалось обнаружить и, по словам организаторов, от рук аферистов никто не пострадал.
Справка:
Кажетта – казахская шаманка, целительница, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов». Екатерина Ахметжанова, более известная телезрителям как Кажетта, родилась в 1968 году в Казахстане. Полную дату рождения потомственная шаманка не говорит. Как и большинство коллег, ясновидящая считает, что эта информация может быть использована конкурентами и недругами во зло. В переводе с казахского её имя означает «необходимость». Своей целью в жизни считает долгом помогать и служить людям.
Читайте также:
Финалистка «Битвы экстрасенсов» посетит «Ночь ёхора» в Бурятии
Приезд финалистки «Битвы экстрасенсов» в Бурятию вызвал ажиотаж