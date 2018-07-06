Финалистку «Битвы экстрасенсов» встретили в Улан-Удэ на лимузине

После Кажетта на белом лимузине отправилась в отель, где она немного отдохнёт. Чуть позже организаторы познакомят шаманку с городом, Иволгинским дацаном и Байкалом. Личные приёмы начнутся завтра, 6 июля. В Бурятии экстрасенс пробудет до 18 июля.Как сообщал «Байкал-Daily», приезд шаманки вызвал ажиотаж среди жителей республики - запись закрылась уже на следующие сутки. Кроме того, не обошлось без мошенников: некоторые попытались перепродавать свои места за 1,5 тысячи рублей. Однако мошенников удалось обнаружить и, по словам организаторов, от рук аферистов никто не пострадал.Кажетта – казахская шаманка, целительница, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов». Екатерина Ахметжанова, более известная телезрителям как Кажетта, родилась в 1968 году в Казахстане. Полную дату рождения потомственная шаманка не говорит. Как и большинство коллег, ясновидящая считает, что эта информация может быть использована конкурентами и недругами во зло. В переводе с казахского её имя означает «необходимость». Своей целью в жизни считает долгом помогать и служить людям.