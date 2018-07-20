Байкальская парусная регата формирует экипажи

Идейным организатором регаты стал Станислав Печенкин, выросший как яхтсмен на озере Байкал. 10 лет назад Станислав начал принимать участие в международных регатах и ходить на яхтах в разных уголках мира.- Основные популярные для яхтинга регионы я изучил. Везде по-своему красиво. Байкал же это особое, неповторимое место, которое несёт в себе огромную энергию и впечатляет природной мощью. Общаясь с яхтсменами в путешествиях и регатах, я понял, как интересно то, что я рассказываю о Байкале. Так родилась идея о проведении регаты для людей, любящих море и ветер, - рассказывает яхтсмен.В 2016 году на Байкальскую регату были приглашены первопроходцы — яхтсмены из Москвы. Спортсмены остались в полном восторге и уезжали с твёрдым намерением вернуться на Байкал и в следующем году. В прошлом году регата также оставила яркие впечатления у участников из разных уголков страны и зарубежных гостей.Байкальская парусная неделя проводится при поддержке старейшего в регионе яхт-клуба «Исток», основными целями которого являются сохранение яхтенных традиций и развитие яхтинга на Байкале.К участию приглашаются яхтсмены из всех регионов России и зарубежья. Можно присоединиться к формирующимся экипажам или арендовать лодку под собственный экипаж. Подробная информация об участии на сайте организаторов bsw.sea-unlimited.ru