Парусная регата на Байкале соберёт яхтсменов из России и зарубежья

Гонки на яхтах Baikal Sailing Week 2018 стартуют уже 28 июля
Продолжается приём заявок на участие в межрегиональной парусной регате Baikal Sailing Week 2018 и формирование экипажей.
Как сообщал «Байкал-Daily», регата стартует 28 июля и продлится до 4 августа - в самый благоприятный сезон для яхтинга на Байкале. Гонки посвящены 300-летию парусного флота России. Первый в мире яхт-клуб был создан в 1718 году Петром I. Все российские яхтсмены отмечают это событие.
На текущий момент подтвердили своё участие порядка 20 участников из Москвы, Ташкента, Улан-Удэ, Иркутска, Новосибирска.
- Участники из Москвы впервые познакомятся с Байкалом в формате яхтинга. Ребята из Ташкента были в прошлом году на первой регате и им настолько понравилось, что хотят ещё раз все это испытать. Из Иркутска заявились активные яхтсмены, - прокомментировали «Байкал-Daily» организаторы парусных гонок.
В гонках будут принимать участие 30 футовые яхты с экипажами 5-6 человек. Всем экипажам предоставляются опытные шкиперы, хорошо знающие особенности акватории Байкала.
Маршрут регаты спланирован таким образом, чтобы участники смогли познакомиться с самыми живописными и интересными островами Малого моря (части Байкала в районе острова Ольхон).
Главная задача регаты - дать возможность как «просоленным» яхтсменам, так и новичкам познакомиться с удивительным озером Байкал. Долгое время это было практически недоступно всем желающим.
Многие любители яхтинга из разных регионов России и стран СНГ даже не догадываются, что Байкал по своим масштабам ничем не уступает любым морским акваториям. А ведь даже международная школа лицензирования шкиперов в прошлом году признала акваторию Байкала соответствующей всем условиям прохождения морской практики для получения лицензии шкипера.
- Мы связали свою жизнь с Байкалом уже более 25 лет назад и хотим поделиться со всеми яхтсменами эмоциями, которые испытываем сами каждый раз, когда попадаем в это удивительное место, - поделился идейный организатор регаты, профессиональный шкипер, победитель многих международных регат Станислав Печенкин.
Информацию о регате можно посмотреть на официальном сайте - http://bsw.sea-unlimited.ru, https://www.facebook.com/baikalsailingweek/
Парусная регата на Байкале соберёт яхтсменов из России и зарубежья
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